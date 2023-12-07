Чем световое загрязнение угрожает человеку и другим животным

В своем телеграм-канале «Работник культуры» Степан Ботарёв рассказывает о том, как неестественный свет сбивает птиц с миграционных путей, доводит летучих мышей до голодной смерти и увеличивает риск заболевания раком у человека. В статье для издания «Нож» он поясняет, как так получается, и дает советы о том, как каждый из нас может помочь уменьшить уровень светового загрязнения.

Международная ассоциация темного неба (англ. The International Dark-Sky Association, или IDA) определяет световое загрязнение как «неуместное или чрезмерное использование искусственного света». Его источниками могут быть дома, офисы, витрины магазинов, фонари вдоль улиц и шоссе, билборды, стадионы и многие другие светящиеся объекты, созданные человеком. Световое загрязнение может принимать множество форм от яркого направленного света до «небесного свечения» (англ. skyglow) — явления, при котором ночное небо кажется не темным, а скорее серо-голубоватым.

После появления на рынке энергосберегающие LED-лампы стали быстро распространяться по планете. Если в 2010 году они составляли всего 1% от числа всех осветительных приборов в мире, то к 2020-му это число выросло до 50%. Но, несмотря на экономичность и экологичность, внедрение LED-ламп привело к другой проблеме. Люди используют их чрезмерно, что приводит к переосвещению, а без щитков эти гораздо более яркие лампочки рассеивают большое количество излишнего света во всех направлениях. Среди лидеров светового загрязнения в Европе — Великобритания, Италия, Румыния, Ирландия и Испания.

В маленьких странах, как Сингапур, Кувейт и Сан-Марино, небо настолько залито синим светом, что 99,5% звезд, доступных зрению человека, без специальных приборов здесь совершенно не различимы. NASA даже создал атлас светового загрязнения, чтобы показать масштабы проблемы. Изобретение в конце XIX века лампы накаливания раз и навсегда изменило наш образ жизни. Теперь бодрствовать после наступления темноты — привычка для многих.

Исследования показывают, что нахождение рядом с искусственной иллюминацией ночью может негативно влиять на наши циркадные ритмы. В результате на нас находит чувство усталости, температура тела снижается, метаболизм замедляется. А еще повышается уровень лептина — гормона, гасящего чувство голода. Ночное освещение, однако, сокращает выработку мелатонина. Утром мы вынуждены просыпаться рано, чтобы успеть на работу или учебу, и в итоге оказываемся в порочном круге хронической нехватки сна.

Источниками вредящего нашему сну синего света могут быть не только светодиодные лампы, но и экраны наших смартфонов и ноутбуков. Негативные последствия для здоровья, согласно исследованиям, не ограничиваются ухудшением качества сна. Ученые нашли связь между подверженностью искусственному свету по ночам и такими заболеваниями, как депрессия, ухудшение памяти, коронарная недостаточность, диабет, ожирение и даже рак (в частности, рак груди, легких, кишечника и простаты).

Еще одно неожиданное последствие светового загрязнения: почки на деревьях распускались в среднем на девять дней раньше нормы. Это приводило к удлинению сезона опыления у растений, что повышает риски для астматиков и людей с другими дыхательными проблемами. В штате Мэриленд, например, раннее цветение растений вызвало рост числа госпитализированных астматиков на 17%.

Искусственное освещение, которое вмешивается в эти естественные циклы, приводит к непредсказуемым результатам и у животных. В Австралии, например, численность бабочек вида Agrotis infusa сократилась на 99,5%. Среди причин катастрофы — световое загрязнение. Огни ночных городов дезориентируют мотыльков и других беспозвоночных. Инстинктивно летящие на свет, они зачастую умирают от голода, так и не найдя партнеров для спаривания.

В то же время одно исследование продемонстрировало, что искусственный свет снижает и количество гусениц: на 47% в — кустарниках и на 33% — в траве по сравнению с неосвещенными участками. Если численность насекомых продолжит снижаться — а 40% видов насекомых на Земле уже под угрозой вымирания — это будет негативно влиять на пищевые цепочки и приведет к дальнейшему снижению биоразнообразия.

Искусственное освещение может привести и к полному исчезновению некоторых видов в отдельных регионах. И перелетные птицы тоже становятся жертвами светового загрязнения. 80% из них совершают перелеты ночью, а огни городов сбивают их с путей миграции, заставляя расходовать энергию и подвергая риску истощения. Выжившие птицы могут еще и пропускать оптимальное время для охоты и гнездования. Список жертв светового загрязнения можно продолжать. Вредит оно даже рыбам и кораллам. Хорошая новость в том, что световое загрязнение, в отличие, например, от химического, легко обратимо — с помощью «до смешного простых шагов».

Итак, что нужно делать?



Выключайте по ночам весь ненужный свет. Если в каких-то комнатах свет остается включенным, используйте шторы, жалюзи или ставни.

Используйте ночной свет только там, где он действительно необходим прямо сейчас.

Выключайте гаджеты за час до сна. Используйте приложения — фильтры синего света.

Выбирайте лампочки более «теплых», желтоватых оттенков. Если покупаете светодиодные лампы, отдавайте предпочтение лампам с цветовой темературой в 3000 кельвинов и ниже.

Ограждайте лампочки щитками.

Используйте лампочки с регулировкой яркости.

Устанавливайте датчики движения и таймеры.

Недавнее исследование показало, что из-за светового загрязнения через 20 лет люди не увидят звезд в ночном небе. В том числе — Млечный путь.

Олеся Маевская