​Чем синдром отличается от болезни?

Синдром и болзень могут быть сопряжены с определенными симптомами и нарушениями в организме, однако они имеют различия в своем определении и характеристиках. Понимание различий между синдромом и болезнью поможет лучше понять природу различных медицинских состояний и подходы к их лечению.
Что такое «синдром» и «болезнь»?
Слово «синдром» произошло от греческого syndromе́, что означает «стечение, соединение многих». В Большом толковом словаре синдром определен как «сочетание различных симптомов заболевания, обусловленных единым механизмом развития патологических процессов». В Большом словаре русских существительных дано более простое определение: «совокупность признаков — симптомов, характерных для какого-либо заболевания».
Болезнь С. И. Ожегов в своем словаре определяет как «расстройство здоровья, нарушение деятельности организма».
Связаны ли синдром и болезнь?
Сказанное ранее о синдроме не означает, что если для какого-либо заболевания характерны насморк, кашель и повышенная температура, то все эти симптомы в совокупности можно называть синдромом.
В статье на медицинском портале Verywell Health, получившей положительную рецензию доктора медицинских наук Аниты Чандрасекаран, доктора медицинских наук из больницы Йель-Нью-Хейвен (штат Коннектикут), указано, что синдром и болезнь — два разных понятия в медицине. Синдром представляет собой группу признаков и симптомов, которые обычно сочетаются вместе, но не имеют однозначной причины, характера течения или универсального метода лечения. А болезнь — это нарушение, которое влияет на функционирование организма и обычно имеет известную причину, определенное течение и установленные методы лечения.
Медицине известны такие синдромы, как сидром раздраженного кишечника, синдром беспокойных ног, абстинентный синдром и другие.