​Чем синдром отличается от болезни?

В статье на медицинском портале Verywell Health, получившей положительную рецензию доктора медицинских наук Аниты Чандрасекаран, доктора медицинских наук из больницы Йель-Нью-Хейвен (штат Коннектикут), указано, что синдром и болезнь — два разных понятия в медицине. Синдром представляет собой группу признаков и симптомов, которые обычно сочетаются вместе, но не имеют однозначной причины, характера течения или универсального метода лечения. А болезнь — это нарушение, которое влияет на функционирование организма и обычно имеет известную причину, определенное течение и установленные методы лечения.