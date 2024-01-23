Чем полезны разные цитрусовые?

Чем полезны все цитрусовые?

Все цитрусовые содержат много воды и пищевых волокон. Также они богаты витамином С, флавоноидами (антиоксиданты, защищающие организм от разрушения) и фитонцидами (природные вещества, повышающие иммунитет). Кроме того, в плодах цитрусовых растений много пектинов — растворимой клетчатки, которая благоприятно влияет на пищеварение и выводит токсины из организма.

В чем польза разных видов цитрусовых?

Лимоны содержат цитрин, который помогает лучше усваиваться витамину С, поэтому эти плоды хорошо подходят для профилактики ОРВИ. Кроме того, лимоны нормализуют тонус сосудов и улучшают работу нервной системы. Также эти цитрусовые богаты медью, которая способствует усвоению белков, углеводов и железа.

Апельсины, помимо аскорбиновой кислоты, насыщены витаминами В1, В2, В4, В5 и В6. Их польза заключается в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга. Также в апельсинах есть витамин А и бета-каротин, которые нужны детям для качественного развития мозга и полезны пожилым людям в качестве профилактики возрастных изменений этого органа.

Мандарины по своему витаминно-минеральному составу близки к апельсинам. Кроме того, в них содержится высокая концентрация флавоноида нобилетина, который препятствует накоплению жира в печени и отложению холестериновых бляшек в сосудах, а также повышает чувствительность клеток к инсулину.

Грейпфруты, особенно их белые перегородки, содержат горький флавоноид нарингенин. Это вещество имеет целый спектр действий, полезных для снижения веса: помогает печени сжигать жиры, повышает обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови и уменьшает аппетит. В то же время грейпфруты содержат соединения, которые блокируют действие некоторых пищеварительных ферментов, поэтому эти плоды нельзя сочетать с приемом некоторых лекарств (антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминных и противоаритмических препаратов, средств для снижения давления, оральных контрацептивов).

Какие еще есть противопоказания у цитрусовых?

Любые цитрусовые имеют высокую аллергенность, поэтому их нельзя есть людям, склонным к аллергии, и кормящим женщинам. Из-за высокой кислотности плоды цитрусовых могут привести к обострению хронических заболеваний пищеварительной системы: гастрита, язвы желудка или панкреатита. По этой же причине цитрусовые могут повредить зубную эмаль, поэтому после их употребления рекомендуется стоит почистить зубы или прополоскать рот.