Чем полезна шелуха семян подорожника?

Речь идет, конечно же, не о привычном подорожнике, который прикладывают к ранам, а о его собрате, произрастающем в Южной и Западной Азии, Индии, на юге Евразии, в Северной Африке. Подорожник яйцевидный или подорожник блошный стал известен по всему миру — порошок из шелухи его семян по всему миру признали суперфудом. Псиллиум (тот самый порошок) — кладезь растворимой клетчатки: в чайной ложке ее целых 4 грамма — столько же, сколько в 200 граммах отварной брокколи.
Чем полезен псилллиум?
Полезные пищевые волокна, из которых состоит шелуха семян, способны впитывать много воды. Попадая в желудок и соединяясь с водой, порошок фактически прекращается в лечебный кисель — пребиотик и благотворно влияет на микрофлору кишечника. В результате у человека налаживается пищеварение и снижается риск болезней желудочно-кишечного тракта.
Образовавшийся из псиллиума гель на стенках ЖКТ способствует медленному всасыванию поступающих углеводов, не допуская скачков сахара в крови. Эта способность влияет на развитие сахарного диабета, болезней сердца и сосудов. Измельченная шелуха помогает снижению веса, улучшает углеводный и жировой обмен — из-за жидкости она увеличивается в желудке, занимая полезный объем и создавая дополнительное чувство сытости.
Как правильно принимать псиллиум?
Полезный порошок выпускают в удобных формах: в виде таблеток, капсул и порошка. Сыпучий продукт можно добавлять прямо в еду или размешивать в любых жидкостях для питья. Употребление псиллиума нужно обязательно сопровождать большим количеством жидкости — минимум один стакан воды на чайную ложку. Если порошок добавляется в жидкость, нужно подождать пока он набухнет.
Кому нельзя принимать псиллиум?
Роспотребнадзор сообщает, что этот продукт не рекомендуется маленьким детям до 6 лет, беременным и людям с болезнями ЖКТ. Обязательна консультация специалиста, если в анамнезе человека есть аллергия, болезни пищеварения или повышенный холестерин.