Чем полезна шелуха семян подорожника?

Речь идет, конечно же, не о привычном подорожнике, который прикладывают к ранам, а о его собрате, произрастающем в Южной и Западной Азии, Индии, на юге Евразии, в Северной Африке. Подорожник яйцевидный или подорожник блошный стал известен по всему миру — порошок из шелухи его семян по всему миру признали суперфудом. Псиллиум (тот самый порошок) — кладезь растворимой клетчатки: в чайной ложке ее целых 4 грамма — столько же, сколько в 200 граммах отварной брокколи.