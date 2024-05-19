Чем полезна и кому вредна янтарная кислота

Янтарная кислота была получена промышленным путем в XVII веке при обработке камня, и поэтому носит такое название. Научное название кислоты — бутандионовая. В организме человека она тоже есть и эта кислота участвует в процессах дыхания клеток, является звеном энергетического обмена, расщепляя глюкозу и синтезируя аденозинтрифосфат.