Чем полезна и кому вредна янтарная кислота

Янтарная кислота используется в медицине, диетологии и косметологии. Она не только ускоряет обмен веществ, но и возвращает организму тонус. Важно знать, что янтарная кислота не имеет прямого отношения к минералу янтарь.
Что такое янтарная кислота?
Янтарная кислота была получена промышленным путем в XVII веке при обработке камня, и поэтому носит такое название. Научное название кислоты — бутандионовая. В организме человека она тоже есть и эта кислота участвует в процессах дыхания клеток, является звеном энергетического обмена, расщепляя глюкозу и синтезируя аденозинтрифосфат.
Янтарная кислота — побочный продукт, который образуется при получении адипиновой кислоты. Другие способы получения кислоты — окисление углеводородов или извлечение из отходов янтаря.
Чем полезна янтарная кислота?
В основном тем, что оказывает противовоспалительное действие. Ее используют, когда лечат почки, печень, астму, ОРЗ, а еще тонзиллит и анемию. Также янтарная кислота улучшает питание головного мозга, стимулирует поджелудочную железу, способствует похудению.
В косметологии янтарную кислоту используют для сокращения количества пигментных пятен, очистки пор, а также для уменьшения воспалений кожи.
В пищевой промышленности янтарная кислота используется как подкислитель и ароматизатор для продуктов.
Кому может быть вредна янтарная кислота?
При приеме внутрь, янтарная кислота вызывает усиленное выделение желудочного сока.
Она может спровоцировать усиление болезненных ощущений при заболеваниях желудка. А еще янтарная кислота повышает артериальное давление. Принимать ее самостоятельно, не посоветовавшись с врачом, не рекомендуется.