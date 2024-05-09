Чем отличаются тире и дефис?

Тире (фр. tiret, от tirer — «тянуть», «растягивать») — это пунктуационный разделительный и выделительный знак, который представляет собой горизонтальную черту, более длинную, чем дефис. Также, в отличие от дефиса, тире употребляется в предложении, а не в составе слова, и чаще всего отделяется от предшествующего и последующего текста пробелами.