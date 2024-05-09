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Чем отличаются тире и дефис?

Длинная и короткая черточки используются на письме в разных случаях.

Источник: Freepik

Дефис и тире — это небуквенные знаки. Они выполняют разные функции, несмотря на то, что визуально похожи.

Что такое дефис?

Дефис — это орфографический знак в виде короткой черточки. Термин восходит к латинскому слову divisio, что буквально значит «разделение».

В русском языке дефис употребляется в следующих случаях:

  • При соединении сложных слов («красно-коричневый», «диван-кровать», «аграрно-промышленный»);
  • Между частями слов, где это требуется по правилам русского языка. Например, дефис ставится в наречиях после приставки «по-» («по-простому», «по-весеннему»);
  • При переносе слов с одной строки на другую;
  • Для сокращения слова. В этом случае дефис заменяет скрытую часть слова («г-н» — «господин», «кол-во» — «количество»).

Таким образом, дефис используется между частями слова. Этот письменный знак пробелами не отделяется.

Что такое тире?

Тире (фр. tiret, от tirer — «тянуть», «растягивать») — это пунктуационный разделительный и выделительный знак, который представляет собой горизонтальную черту, более длинную, чем дефис. Также, в отличие от дефиса, тире употребляется в предложении, а не в составе слова, и чаще всего отделяется от предшествующего и последующего текста пробелами.

Тире используется в следующих случаях:

  • Между членами предложения в простом предложении. В частности, тире ставится между подлежащим и сказуемым, если они оба выражены существительным в именительном падеже («Москва — столица России»), а также в предложениях с однородными членами, при которых имеется обобщающее слово («В садах, лесах и в полях — всюду распустились первые цветы»);
  • Между частями сложного предложения. Например, разделяет простые предложения в составе бессоюзного, если вторая часть выражает значение следствия («Лес рубят — щепки летят») или неожиданный результат, быструю смену действия («Он нажал на тормоз — скорость не уменьшилась»).