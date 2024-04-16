Чем отличаются родственники от членов семьи?

Родственники и члены семьи — два понятия, которые часто используются как синонимы, однако между ними есть определенные различия. В современном обществе семейные отношения могут быть разнообразными, и важно понимать, что не все родственники автоматически являются членами семьи, и наоборот.
Кто такие родственники?
В Толковом словаре С. И. Ожегова родственник определен как «человек, который находится в родстве с кем-то», Д. В. Дмитриев в своем словаре акцентирует внимание на кровной связи людей. В Большом универсальном словаре русского языка указано: чтобы называть человека родственником, должна быть связь, основанная либо на происхождении одного лица от другого, либо на происхождении разных лиц от общего предка, либо на брачных семейных отношениях.
В Семейном кодексе РФ определен список лиц, которых можно считать близкими родственниками, к ним относятся: родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Неполнородными называют сестер и братьев, у которых только один общий родитель — отец или мать. В основе здесь лежит кровное родство по восходящей и нисходящей линии.
Уголовно-процессуальное законодательство к близким родственникам относит тех же людей, но выделяет отдельно родственников — всех, кто имеет кровное родство, но не включен в категорию близких, и близких лиц — тех, кто состоит в свойстве, или лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги участнику уголовного процесса в силу сложившихся личных отношений.
Являются ли усыновленные дети близкими родственниками?
Если брать за основу кровное родство, то нет. Однако, в соответствии со ст. 137 Семейного кодекса РФ, такие дети и их потомки приравниваются по отношению к усыновителям и их родственникам по крови как родственники по происхождению.
Кто является членами семьи?
В законодательстве определение членов семьи закреплено только в Жилищном кодексе РФ — государственные органы и суды ориентируются на именно на эти разъяснения. В соответствии с ним, членами семьи являются родственники, проживающие совместно в одном жилом помещении с собственником: родители, дети и супруг. Все остальные родственники, а также нетрудоспособные иждивенцы могут быть признаны членами семьи через суд, если собственник их вселил на таких правах. Аналогичное правило действует и для членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.
Пленум Верховного Суда разъяснил, что супруг, дети и родители автоматически считаются членами семьи собственника квартиры — для этого не нужно проходить никаких дополнительных процедур. Однако, если речь идет о родственниках других степеней родства, например, племянниках, бабушках, тетях и дядях и других, то при необходимости признать их членами семьи можно через суд. Для этого судья будет выяснять, согласен ли был собственник на их вселение как членов семьи, велось ли общее хозяйство.
Аналогичные правила действуют, если речь идет о членах семьи в контексте договора социального найма — дополнительно суд будет выяснять, в течение какого времени они проживают в жилом помещении, имеют ли они право на другое жилое помещение и не утрачено ли ими такое право.
Почему важно знать, является ли человек родственником или членом семьи?
В законодательстве России есть множество ситуаций, когда связи между людьми имеют значение. Например, круг наследников определяется по степени родства, а право на жилое помещение по договору социального найма может перейти к членам семьи, не являющихся родственниками. Доходы членов семьи учитываются при назначении ряда пособий, а родственники, совместно проживавшие с умершим пенсионером, имеют право на получение пенсионных накоплений.