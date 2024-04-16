Чем отличаются родственники от членов семьи?

Пленум Верховного Суда разъяснил, что супруг, дети и родители автоматически считаются членами семьи собственника квартиры — для этого не нужно проходить никаких дополнительных процедур. Однако, если речь идет о родственниках других степеней родства, например, племянниках, бабушках, тетях и дядях и других, то при необходимости признать их членами семьи можно через суд. Для этого судья будет выяснять, согласен ли был собственник на их вселение как членов семьи, велось ли общее хозяйство.