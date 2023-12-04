Чем отличаются митболы, фрикадельки и тефтели?

Фрикадельки, митболы и тефтели — очень вкусные шарики из мясного фарша. В чем же их отличия друг от друга? Надо сказать, что эти изделия очень близки, и их часто могут путать, что не мешает, разумеется, наслаждаться блюдами с их участием. Итак:

Фрикадельки

— Фарш для фрикаделек чаще всего делается без добавок в виде риса и других круп.

— Во фрикадельки кладут совсем немного хлеба.

— Во фрикадельки можно добавить зелень и орехи.

— В русско-советской традиции фрикадельки обычно варят, добавляют в первые блюда, а тефтели запекают с соусом. Но в других национальных кухнях фрикадельки могут потушить в соусе.

Тефтели

— Размер тефтелей больше, чем фрикаделек, они примерно с мячик для пинг-понга, а фрикадельки — в два раза меньше.

— Фарш для тефтелей делают с добавлением риса, можно класть и другие крупы, гречку, например.

— Тефтели чаще всего запекают в духовке или тушат в соусе, сливочном или томатном.

Митболы

— Они очень похожи на фрикадельки, и их часто путают. Основная разница в том, что митболы обжаривают, а потом поливают соусом. Или подают без него.

— По размеру митболы нечто среднее между фрикадельками и тефтелями.

— В фарш для митболов не добавляют крупы, но можно положить немного хлеба, добавить яйцо.

Митболы в салате с зеленой гречкой

300 г куриного фарша.

100 г кабачка.

1 небольшая луковица.

Соль и черный перец.

1 стакан отварной зеленой гречки.

2−3 горсти рукколы.

Несколько листьев любого зеленого салата.

1 упаковка помидорок черри.

четверть лимона.

2−3 ст. л. оливкового масла.

Соль и черный перец.

Немного кунжута.

Шаг 1. Пропустить куриный фарш через мясорубку.

Шаг 2. Мелко нарубить лук и обжарить его, вмешать в фарш, отцедив растительное масло.

Шаг 3. Кабачок натереть на мелкой терке, отжать и добавить в фарш.

Шаг 4. Фарш посолить, поперчить, хорошо вымесить.

Шаг 5. Сформировать митболы, обжарить их в растительном масле, довести до готовности под крышкой глубокой сковороды после обжарки. Или можно поставить в духовку на 7 минут.

Шаг 6. Обвалять митболы в семенах кунжута.

Шаг 7. Гречку отварить.

Шаг 8. Нарезать зелень, помидоры черри разрезать пополам.

Шаг 9. Смешать зелень и помидоры с остывшей гречкой.

Шаг 10. Взбить лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Полить заправкой салат.