Чем отличается контактный дерматит от аллергического?

Дерматит (от древнегреческого derma — кожа и латинского itis — воспаление) — это общий термин, означающий воспаление кожи, возникающее под влиянием разных раздражителей. Для заболевания характерны: краснота и отечность. В некоторых случаях возникает зуд, пузыри, корки, а иногда и участки некроза. Дерматит, развивающийся непосредственно от воздействия на кожу внешних факторов, принято называть контактным. Контактный дерматит бывает простым и аллергическим.
Какие основные признаки простого контактного дерматита?
Простой (искусственный, или артифициальный) контактный дерматит возникает исключительно на месте воздействия раздражающего фактора и обычно не распространяется по периферии. Он может быть острым или хроническим и проявляется на коже моментально, как реакция на раздражитель.
К причинам простого контактного дерматита относятся следующие факторы:
- физические — например, воздействием высоких и низких температур (ожоги или обморожение);
- механические — давление или длительное трение (потертости от тесной обуви, волдыри на руках от работы лопатой);
- химические — продукты бытовой химии, кислоты, щелочи;
- биологические — воздействие на кожу крапивы, сока борщевика, лютика.
К факторам, повышающим опасность простого контактного дерматита, медики относят также условия окружающей среды (температура, влажность, сухой воздух).
По информации Минздрава РФ, на «предрасположенность к развитию простого раздражительного контактного дерматита влияют возраст, пол, область тела». Более чувствительными к воздействию раздражителей считаются:
- кожа на лице;
- тонкая кожа на тыльной стороне кисти и в зоне межпальцевых складок.
Выраженность поражения кожи определяется интенсивностью, продолжительностью и частотой воздействия раздражителя на кожный покров.
В зоне риска находятся дети (оказавшись без присмотра, они могут, например, пролить на себя какую-то химию), женщины (так как чаще мужчин контактируют с бытовыми раздражителями), люди пожилого возраста (с годами у них замедляется восстановление защитного кожного барьера), а также работники, у которых контакт с раздражителями происходит в ходе профессиональной деятельности.
Что такое аллергический контактный дерматит и чем он отличается от простого?
Аллергический контактный дерматит — возникает у тех, у кого есть повышенная чувствительность к определенному веществу. В отличие от простого контактного дерматита, аллергический способен проявляться не сразу. В ряде случаев инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. Также чувствительность кожи человека, страдающего от такого дерматита, очень велика, поэтому высыпания могут быть не только локально, но даже там, где прямого соприкосновения с аллергеном не было. Кроме того, повышенная чувствительность на те или иные аллергены может быть врожденной.
Если у человека есть индивидуальная непереносимость определенных веществ, то аллергический контактный дерматит может возникнуть даже при попадании на кожу небольшого количества аллергена.