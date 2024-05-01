Чем отличается контактный дерматит от аллергического?

Аллергический контактный дерматит — возникает у тех, у кого есть повышенная чувствительность к определенному веществу. В отличие от простого контактного дерматита, аллергический способен проявляться не сразу. В ряде случаев инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. Также чувствительность кожи человека, страдающего от такого дерматита, очень велика, поэтому высыпания могут быть не только локально, но даже там, где прямого соприкосновения с аллергеном не было. Кроме того, повышенная чувствительность на те или иные аллергены может быть врожденной.