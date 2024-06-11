Чем опасны яблочные косточки?

В составе яблочных косточек присутствует гликозид амигдалин. Попадая в желудок, это вещество расщепляется на составляющие, среди которых есть синильная кислота — яд из семейства цианидов.
Как рассказала «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, чрезмерное употребление яблочных косточек очень опасно и может даже привести к летальному исходу.
«Многие, услышав, что в яблочных косточках содержится йод и таким образом можно восполнить этот элемент, начинают есть их в большом количестве даже без яблок. Не стоит так делать, потому что там присутствует синильная кислота — это отрава. Понятно, что в небольших количествах, но смотря сколько косточек съесть», — заявила эксперт.
При этом врач добавила, что небольшое количество яблочных косточек не приведет к опасным последствиям.
«Если человек нечаянно их съел, ничего такого не случится, потому что там микроскопические дозы синильной кислоты», — отметила эксперт.
Какое количество яблочных косточек опасно?
Как отмечают в «Роспотребнадзоре», отравиться яблочными косточками довольно сложно. Это возможно, если их съесть примерно 200 штук и обязательно прожевать. Если их проглотить целыми, они выйдут из организма в таком же виде, а цианид даже в небольшом количестве не попадет в желудок.