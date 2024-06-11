Чем опасны яблочные косточки?

«Многие, услышав, что в яблочных косточках содержится йод и таким образом можно восполнить этот элемент, начинают есть их в большом количестве даже без яблок. Не стоит так делать, потому что там присутствует синильная кислота — это отрава. Понятно, что в небольших количествах, но смотря сколько косточек съесть», — заявила эксперт.