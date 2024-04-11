Чем опасны индукционные плиты?

«“Начинка” такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой. Когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле. Благодаря ему в металлической посуде образуются вихревые токи. Они в свою очередь приводят в движение электроны, в результате вырабатывается тепло. То есть индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит», — пояснил Шамин.