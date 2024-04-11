Чем опасны индукционные плиты?

Индукционные варочные панели, которые подают тепло сразу на посуду, имеют массу плюсов. В частности, они не нагреваются и обладают более высоким КПД по сравнению с электрическими варочными панелями. Однако у таких приборов есть опасные недостатки, рассказал «Газете.Ru» профессор РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.
В чем опасность индукционных варочных панелей?
Опасения вызывает магнитное излучение, которое создают индукционные варочные панели.
«“Начинка” такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой. Когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле. Благодаря ему в металлической посуде образуются вихревые токи. Они в свою очередь приводят в движение электроны, в результате вырабатывается тепло. То есть индукционная плита — это, по сути, большой электромагнит», — пояснил Шамин.
Чем это может быть опасно?
По словам эксперта, излучение индукционной плиты в электромагнитном спектре находится ниже, чем в микроволновой печи. Однако если излучение от микроволновки остается внутри плотно закрытого прибора, то магнитное излучение от индукционной панели распространяется вокруг нее.
По поводу опасности такого электромагнитного излучения ведутся споры. Согласно исследованиям, его уровень снижается до нуля уже на расстоянии 30 см от поверхности плиты. Но, как отмечает Шамин, у разных людей может отличаться восприятие магнитного излучения, также показатель меняется в зависимости от интенсивности излучения и продолжительности воздействия.
«Поэтому стоять на протяжении двух часов непосредственно у включенного прибора не рекомендуется», — отметил эксперт.
Также Шамин назвал одну категорию людей, которым может навредить индукционная плита. Это пациенты с вживленным кардиостимулятором или дефибриллятором. Магнитное поле, которое генерирует варочная панель, может влиять на работу этих приборов. По словам специалиста, минимальным безопасным расстоянием до индукционной плиты для таких людей считается 50 см.