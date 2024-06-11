Чем опасно масло чайного дерева?

Доктор-ароматерапевт Рани Аль-Анати из Иордании в интервью Sport24 предупредил, что использовать эфирные масла самостоятельно в домашних условиях — опасно, вы можете перепутать дозировку или смешать масла, которые нельзя сочетать, чтобы не повредить здоровью. «Любой человек должен знать о состоянии своего здоровья, прежде чем обратиться к ароматерапии, — подчеркнул доктор. — Врач обязан собрать полный анамнез, определить нарушение или стабильность гормонального фона, узнать о рационе пациента, направить на сдачу анализов и только после этого применять лечение эфирными маслами».