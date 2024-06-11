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Чем опасно масло чайного дерева?

Масло чайного дерева — антимикробное средство, также его очень любят использовать в ароматерапии.

Источник: Freepik

Масло чайного дерева очень любят использовать в ароматерапии. Оно считается отличным антимикробным средством. Однако есть и побочные эффекты, которые приобретают все большее значение.

Из чего делают масло чайного дерева?

Масло получают из листьев растения Melaleuca alternifolia, которое растет в Австралии. Это эфирное масло имеет свежий камфорный запах. Масло может быть бледно-желтым или бесцветным. Оно токсично при приеме внутрь, но широко используется в косметике и кремах для кожи.

Также масло чайного дерева лечит многочисленные заболевания, например дерматологические проблемы, такие как акне, а также избавляет от перхоти и вшей.

Во время Второй мировой войны австралийские солдаты носили масло чайного дерева в своих аптечках для первой помощи при лечении ран и инфекций.

Чем опасно масло чайного дерева?

Оно может вызвать сильную местную аллергию при нанесении на кожу. А еще масло чайного дерева вызывает рост груди у мальчиков-подростков. Согласно отчету, опубликованному The New England Journal of Medicine, гинекомастия — увеличение груди у мужчин из-за гормонального дисбаланса, — в большинстве случаев была устранена после прекращения использования масла чайного дерева.

Доктор-ароматерапевт Рани Аль-Анати из Иордании в интервью Sport24 предупредил, что использовать эфирные масла самостоятельно в домашних условиях — опасно, вы можете перепутать дозировку или смешать масла, которые нельзя сочетать, чтобы не повредить здоровью. «Любой человек должен знать о состоянии своего здоровья, прежде чем обратиться к ароматерапии, — подчеркнул доктор. — Врач обязан собрать полный анамнез, определить нарушение или стабильность гормонального фона, узнать о рационе пациента, направить на сдачу анализов и только после этого применять лечение эфирными маслами».

Если принять масло чайного дерева внутрь, даже в небольших количествах — буквально несколько капель, то может возникнуть мышечный тремор или диарея из-за сильной аллергической реакции. Если капать масло в уши для лечения инфекций, то может быть отек, опять-таки из-за аллергической реакции.