Чем опасно масло чайного дерева?

Оно может вызвать сильную местную аллергию при нанесении на кожу. А еще масло чайного дерева вызывает рост груди у мальчиков-подростков. Согласно отчету, опубликованному The New England Journal of Medicine, гинекомастия — увеличение груди у мужчин из-за гормонального дисбаланса, — в большинстве случаев была устранена после прекращения использования масла чайного дерева.