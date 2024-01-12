Чем опасно использование берушей во сне?

Какие проблемы со слухом могут вызвать беруши?

По словам профессора, лора-хирурга Королевской больницы Манчестера Саймона Ллойда, беруши действуют как заглушка, не пропуская воздух и создавая теплую и влажную среду внутри ушной раковины. Их длительное ношение может предрасполагать к размножению бактериальных и грибковых инфекций в слуховом канале, который проходит от наружного уха к барабанной перепонке.

Лор-хирург больницы Святого Иоанна и Святой Елизаветы в Лондоне Николас Эйнон-Льюис рассказал о еще одной опасности берушей. В случае длительного использования они могут проникнуть глубоко в слуховой проход и застрять в ухе, что потребует обращения к врачу для безопасного извлечения этих предметов.

Какие еще предметы опасны для слуха?

По словам специалистов, для слуха также представляют опасность наушники-вкладыши. Их длительное использование может способствовать формированию ушных пробок, что является распространенной причиной временного снижения слуха. А из-за влажной безвоздушной среды, вызванной закупоркой уха наушниками, они также могут приводить к возникновению инфекции. Поэтому нужно не забывать протирать наушники спиртовой салфеткой.

Кроме того, опасность для слуха представляет собой прослушивание музыки в наушниках на большой громкости. Это может приводить к повреждению волосковых клеток во внутреннем ухе, что, в свою очередь, вызывает шум в ушах.

Недавний обзор исследований, опубликованный в журнале BMJ, показал, что подростки и молодые люди подвергаются серьезному риску потери слуха при прослушивании музыки на громкости до 105 децибел (такой уровень шума характерен для рок-концерта, — прим. aif.ru). При этом безопасные пределы составляют 80 децибел для взрослых и 75 для детей (примерно такую громкость имеет работающий пылесос, — прим. aif.ru).