Чем нельзя кормить белок и почему ранняя подкормка для них опасна?
Россиян призвали не воспитывать «пушистых лентяев».
Россиян призвали не воспитывать «пушистых лентяев».
Встречая белку во время прогулки по осеннему лесу или городским паркам, у человека возникает непреодолимое желание чем-нибудь угостить пушистую красавицу. Однако специалисты Мосприроды рекомендуют россиянам воздержаться от ранней подкормки этих зверьков.
По словам экспертов, в естественной среде белки способны самостоятельно найти себе пропитание. Тем более, в преддверии зимы, они заняты подготовкой запасов провизии и делают кладовки в дуплах или среди корней деревьев.
«Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека. Не потакайте белкам: ранняя подкормка воспитывает пушистых лентяев», — обратились к россиянам в Мосприроде.
Отмечается, что начинать подкармливать белок можно только в зимний период при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, когда добыть пропитание из-под глубокого снежного покрова становится очень сложно.
«Зимой световой день уменьшается, доступной пищи становится меньше, а потребность в ней у зверей возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам. В это время животным действительно нужна помощь человека», — подчеркнули специалисты.
При этом уточнив, что в мягкую и малоснежную зиму все дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях.
Белок нельзя кормить жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалем, фисташками. Также не стоит класть в кормушку для белок соленые продукты и косточки вишни, абрикосов, персиков.
В список идеальных продуктов для подкормки белок в зимний период вошли:
Специалисты также напомнили, что кормить белочек с рук не стоит, ведь это дикие звери, которые могут укусить. Лучше всего сделать для них кормушку. Ее нужно подвесить на большие ветки, а не прибивать гвоздями, иначе животное может пораниться о расколотую древесину.