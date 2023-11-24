17:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем нельзя кормить белок и почему ранняя подкормка для них опасна?

Россиян призвали не воспитывать «пушистых лентяев».

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Источник: РИА "Новости"

Встречая белку во время прогулки по осеннему лесу или городским паркам, у человека возникает непреодолимое желание чем-нибудь угостить пушистую красавицу. Однако специалисты Мосприроды рекомендуют россиянам воздержаться от ранней подкормки этих зверьков.

В чем опасность ранней подкормки белок?

По словам экспертов, в естественной среде белки способны самостоятельно найти себе пропитание. Тем более, в преддверии зимы, они заняты подготовкой запасов провизии и делают кладовки в дуплах или среди корней деревьев.

Поэтому подкармливать их сейчас не нужно, иначе можно навредить животному. Оно быстро сообразит, что еду можно получить без каких-либо усилий, и перестанет делать запасы, в надежде на то, что человек продолжит ее кормить всю зиму.

«Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека. Не потакайте белкам: ранняя подкормка воспитывает пушистых лентяев», — обратились к россиянам в Мосприроде.

Когда подкармливать белок?

Отмечается, что начинать подкармливать белок можно только в зимний период при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, когда добыть пропитание из-под глубокого снежного покрова становится очень сложно.

«Зимой световой день уменьшается, доступной пищи становится меньше, а потребность в ней у зверей возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам. В это время животным действительно нужна помощь человека», — подчеркнули специалисты.

При этом уточнив, что в мягкую и малоснежную зиму все дикие животные способны сами добыть себе пропитание в естественных условиях.

Чем нельзя кормить белок?

Белок нельзя кормить жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалем, фисташками. Также не стоит класть в кормушку для белок соленые продукты и косточки вишни, абрикосов, персиков.

В список идеальных продуктов для подкормки белок в зимний период вошли:

  • семена подсолнуха;
  • сухофрукты (особенно белкам по душе сушеные яблоки);
  • семечки;
  • грецкие орехи;
  • желуди;
  • кедровые орехи;
  • фундук в скорлупе.

Специалисты также напомнили, что кормить белочек с рук не стоит, ведь это дикие звери, которые могут укусить. Лучше всего сделать для них кормушку. Ее нужно подвесить на большие ветки, а не прибивать гвоздями, иначе животное может пораниться о расколотую древесину.

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