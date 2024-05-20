Чем можно и нельзя кормить уток

— В дикой природе наши кряквы (а именно они чаще всего встречаются на городских водоемах) питаются тем, что добывают со дна. Нырять они умеют не особо хорошо, и птицам приходится вставать в позу «свеча» вниз головой. Таким образом они достают моллюсков и мелких рачков, которых отцеживают при помощи специальных роговых пластинок на внутренней поверхности клюва. Кроме этого, утки потребляют растения, плавающие на поверхности воды: ряска, водокрас и пр. На мелководье поедают плоды и стебли рдеста. На берегу используются в пищу подорожник, одуванчик, клевер. В период линьки утки подкармливаются животной пищей: головастики, икра амфибий, мальки рыб и насекомые.