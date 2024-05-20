Чем можно и нельзя кормить уток

Пережив очередную холодную зиму на юге, утки, как правило, возвращаются на один и тот же водоем. Весенняя пора для пернатых не только время обживать насиженные места, но и гнездовой период. Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова рассказала aif.ru, чем питаются кряквы в диких условиях, когда и чем их лучше подкармливать и какой продукт может вызвать у птиц ожирение.
Как утки добывают себе пропитание в естественной среде?
— В дикой природе наши кряквы (а именно они чаще всего встречаются на городских водоемах) питаются тем, что добывают со дна. Нырять они умеют не особо хорошо, и птицам приходится вставать в позу «свеча» вниз головой. Таким образом они достают моллюсков и мелких рачков, которых отцеживают при помощи специальных роговых пластинок на внутренней поверхности клюва. Кроме этого, утки потребляют растения, плавающие на поверхности воды: ряска, водокрас и пр. На мелководье поедают плоды и стебли рдеста. На берегу используются в пищу подорожник, одуванчик, клевер. В период линьки утки подкармливаются животной пищей: головастики, икра амфибий, мальки рыб и насекомые.
Можно ли кормить уток хлебом?
— В естественный их спектр питания хлеб не входит. Вообще, потребляемая пища, содержащая преимущественно углеводы, вредит уткам так же, как фастфуд человеку. Несбалансированное питание приводит к развитию у птиц ожирения, а молодые утята могут отказаться самостоятельно добывать пищу.
На деле же крыло кряквы перестает в состоянии покоя укладываться вдоль туловища, оно деформируется, что влечет за собой потерю возможности летать. Причина — избыток углеводов и недостаток марганца, витаминов E и D в организме. У взрослых это заболевание неизлечимо, у молодых корректируется диетой и ношением специального бандажа.
Отмечу, что сам по себе хлеб не является ядом для утиного организма. В минимальных дозах он допустим. Но последствия хлебной диеты могут быть весьма плачевными для птицы. К тому же крошки, попадая в воду, провоцируют размножение цианобактерий и грибков, приводя к загрязнению водоема.
Когда и чем можно подкармливать уток?
— Если душа требует покормить уточек, то делать это нужно не летом, а в холодное время года. Лучший вариант — специализированный комбикорм для домашних уток. Можно также использовать кусочки свежей капусты белокочанной, цветной, брокколи, зерна граната или сухой рис. Не рекомендуется кормить уток в период с поздней весны до ранней осени — пищи в водоемах и околоводных станциях и без того достаточно, а прикармливая «гостей», собирающихся в путь на места зимовки, человек вынуждает их задержаться, удлиняя время перелета (задержка миграционного пути).