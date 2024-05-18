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Чем можно и нельзя кормить ежей?

Биолог рассказала о рационе диких и домашних ежей.

Источник: Freepik

Еж обыкновенный или европейский (латинское название — Erinaceus europaeus L.) относится к классу млекопитающие, отряду насекомоядных. Но его рацион состоит не только из жучков и кузнечиков. Чем же ежики предпочитают лакомиться, а что им давать нельзя категорически, читайте в справке aif.ru.

За комментарием мы обратились к кандидату биологических наук, доценту кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елене Боряковой.

Как питаются ежи в дикой природе?

— Ежи по своей сути — всеядные. Помимо собственно насекомых и их личинок, они употребляют в пищу разнообразных беспозвоночных (слизней, многоножек, дождевых червей). Также любят есть мелких позвоночных (мыши, полевки), а еще поедают яйца и птенцов наземногнездящихся птиц. Могут съесть даже змею, правда, делают они это, вопреки общепринятому мнению, крайне редко, выбирая впавших в оцепенение пресмыкающихся. Кроме того, доказано, что ежи обладают врожденной устойчивостью к яду жуков-нарывников, достаточно токсичному для других позвоночных. Относительно растительной пищи: еж может поедать ягоды и подгнивающие фрукты (но он их никуда на спине не носит).

А чем можно кормить домашних ежей?

— В домашних условиях ежей следует кормить разнообразной пищей. Можно давать мясо (курица, индейка, свинина и т. д.) как в сыром, так и термически обработанном виде, но без соли и специй. В неволе некоторые особи с удовольствием поедают яблоки, хотя в дикой природе они в основной рацион не входят. Фрукты и овощи давайте в небольших количествах. Также предложите ежику сваренное вкрутую яйцо, либо мучных червей. Иногда, чтобы угодить колючему гурману, для кормления используют готовые специализированные корма либо корм для котят и взрослых кошек (по рекомендации ветврача). Необходимо следить за тем, чтобы в открытом доступе всегда была чистая вода.

Какая еда ежам противопоказана?

— Категорически запрещено кормить ежей человеческой едой! За исключением вареного мяса без специй и соли. Их пищеварительная система не способна работать с макаронами, рисом, жареным картофелем, различными кашами и т. п. Тем более противопоказан любой фастфуд, различные сладости (торты, пирожные, шоколадки), маринованные и соленые грибы, квашеная капуста, соленые огурцы. К слову, сладкое в принципе вредит здоровью питомцев, начиная кариесом, заканчивая проблемами с пищеварением. И никогда не предлагайте ежикам молоко!