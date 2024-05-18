Чем можно и нельзя кормить ежей?

— В домашних условиях ежей следует кормить разнообразной пищей. Можно давать мясо (курица, индейка, свинина и т. д. ) как в сыром, так и термически обработанном виде, но без соли и специй. В неволе некоторые особи с удовольствием поедают яблоки, хотя в дикой природе они в основной рацион не входят. Фрукты и овощи давайте в небольших количествах. Также предложите ежику сваренное вкрутую яйцо, либо мучных червей. Иногда, чтобы угодить колючему гурману, для кормления используют готовые специализированные корма либо корм для котят и взрослых кошек (по рекомендации ветврача). Необходимо следить за тем, чтобы в открытом доступе всегда была чистая вода.