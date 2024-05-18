Чем можно и нельзя кормить ежей?

Еж обыкновенный или европейский (латинское название — Erinaceus europaeus L.) относится к классу млекопитающие, отряду насекомоядных. Но его рацион состоит не только из жучков и кузнечиков. Чем же ежики предпочитают лакомиться, а что им давать нельзя категорически, читайте в справке aif.ru.
За комментарием мы обратились к кандидату биологических наук, доценту кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елене Боряковой.
Как питаются ежи в дикой природе?
— Ежи по своей сути — всеядные. Помимо собственно насекомых и их личинок, они употребляют в пищу разнообразных беспозвоночных (слизней, многоножек, дождевых червей). Также любят есть мелких позвоночных (мыши, полевки), а еще поедают яйца и птенцов наземногнездящихся птиц. Могут съесть даже змею, правда, делают они это, вопреки общепринятому мнению, крайне редко, выбирая впавших в оцепенение пресмыкающихся. Кроме того, доказано, что ежи обладают врожденной устойчивостью к яду жуков-нарывников, достаточно токсичному для других позвоночных. Относительно растительной пищи: еж может поедать ягоды и подгнивающие фрукты (но он их никуда на спине не носит).
А чем можно кормить домашних ежей?
— В домашних условиях ежей следует кормить разнообразной пищей. Можно давать мясо (курица, индейка, свинина
Какая еда ежам противопоказана?
— Категорически запрещено кормить ежей человеческой едой! За исключением вареного мяса без специй и соли. Их пищеварительная система не способна работать с макаронами, рисом, жареным картофелем, различными кашами