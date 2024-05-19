Чем можно и нельзя кормить белок

Одобрят зверьки свежий фундук в скорлупе, кедровые и грецкие орехи, желуди. Из овощей и фруктов (как в сушеном, так и в свежем виде) можно их кормить кусочками моркови, яблок, бананов, кабачков, капусты. Из ягод безвредны рябина, смородина, вишня без косточек, и в небольших количествах виноград. Можно предложить белкам вареное яйцо — как показывают многочисленные исследования, оно полезно и охотно потребляется животным.