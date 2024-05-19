Чем можно и нельзя кормить белок

В естественных условиях белки питаются достаточно разнообразно. Как рассказала aif.ru кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова, наряду с семенами ели, лиственницы, пихты, кедра, желудями и орехами они потребляют животные корма: насекомые и их личинки, мелкие млекопитающие и даже яйца птиц. В числе второстепенного рациона — ягоды, грибы, травянистые растения
«Если зверек испытывает недостаток пищевых ресурсов, то он употребляет в пищу так называемую “кислую шишку” — это сбитые ветром или птицами шишки урожая предыдущего года», — отметила эксперт.
Что давать белкам в парке?
По словам Боряковой, встреча белки с человеком, например, в парке, дает грызуну возможность, как минимум подкормиться или получить порцию «вкусняшек», которые сложно раздобыть.
«И вот здесь человеку как “разумному” надо быть предельно внимательным. Ведь неправильная пища может нанести значительный вред беличьему здоровью», — предупреждает специалист.
Разрешается давать белочкам очищенные грецкие, кедровые орехи, сырые семечки (подсолнечник, тыква и пр.). Причем тыквенных семечек, отмечает биолог, можно давать не более 4−5 штук, чтобы не вызвать негативных изменений в организме животного.
Одобрят зверьки свежий фундук в скорлупе, кедровые и грецкие орехи, желуди. Из овощей и фруктов (как в сушеном, так и в свежем виде) можно их кормить кусочками моркови, яблок, бананов, кабачков, капусты. Из ягод безвредны рябина, смородина, вишня без косточек, и в небольших количествах виноград. Можно предложить белкам вареное яйцо — как показывают многочисленные исследования, оно полезно и охотно потребляется животным.
Чем белок кормить нельзя?
Как объяснила Борякова, для белок вредны те продукты, которые мы считаем лакомством. Поэтому ни в коем случае не давайте зверькам:
- сладкое (шоколад, конфеты, пирожное)
- соленое (сухарики, чипсы, крекеры, фисташки)
- копченое (разные снеки, колбасы)
- жареное (в том числе жареные в масле орехи)
- мучные изделия и выпечку (за исключением подсушенных на воздухе пары кусочков белого хлеба)
- молочные продукты (йогурт, творожок, мороженое)
- картофель
- лук, чеснок
- фастфуд
«Богатая углеводами пища — это питательная среда для бактерий кишечника. Потребление “вредной еды” вызывает проблемы с пищеварением, может привести к ожирению и значительно укоротить жизнь зверька. Кроме того, категорически нельзя давать белкам миндаль, он содержит синильную кислоту, которая не усваивается и оказывает токсичное воздействие на организм. Миндаль — это яд!» — подчеркнула Ирина Борякова.
Что касается арахиса, то относительно его нет единой точки зрения. Существует мнение, что сырой арахис в небольших количествах вреда зверькам не принесет, но в природе белки не имеют дела с подобного рода ресурсом, и их организм может отреагировать неоднозначно.
Когда лучше всего подкармливать белок?
Эксперт напомнила, что подкармливать белок лучше всего в зимнее время, когда могут возникнуть трудности с припасами. В качестве угощения отлично подойдет, например, курага и несоленое сало. Летом же пища из рук человека может сформировать у молодых зверьков привыкание, за которым последует нежелание самостоятельно добывать корм.