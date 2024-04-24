Чем краткосрочная память отличается от долговременной?

Долговременная память позволяет кодировать и хранить практически неограниченный объем информации в течение длительного периода времени. После того как информация попала в долговременную память, она может изменяться и дополняться под влиянием нового опыта. Долговременная память характеризуется прежде всего длительным и объемным сохранением материала после многократного его повторения и воспроизведения.