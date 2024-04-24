Чем краткосрочная память отличается от долговременной?

Память различается по длительности сохранения информации и по тому, как запоминается материал. Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время, после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память.
Первые исследования физиологических основ памяти связаны с именем канадского психолога Дональда Хебба. Как утверждал Хебб, объем кратковременной памяти ограничен, в отличие от долговременной памяти, которая практически постоянна, а объем ее неисчерпаем.
Что такое кратковременная память?
Кратковременная память отвечает за хранение информации на короткий срок, от нескольких секунд до нескольких минут. Она имеет ограниченный объем и может вместить от 5 до 9 единиц информации. Кратковременная память служит для временного хранения и обработки информации. Такая память способна перерабатывать значительный объем информации и отсеивать излишний материал.
Что такое долговременная память?
Долговременная память позволяет кодировать и хранить практически неограниченный объем информации в течение длительного периода времени. После того как информация попала в долговременную память, она может изменяться и дополняться под влиянием нового опыта. Долговременная память характеризуется прежде всего длительным и объемным сохранением материала после многократного его повторения и воспроизведения.
В чем разница?
Разница между кратковременной и долговременной памятью состоит в различиях между типами информации, которую можно держать наготове. Содержимое кратковременной памяти быстро забывается, а долговременная память служит как своеобразный жесткий диск, где хранятся данные, которыми можно воспользоваться в любой момент при необходимости.
Краткосрочную память часто называют оперативной, поскольку она действует лишь на тот срок, который необходим для совершения операции. В долговременной памяти может храниться гигантский объем информации, который накапливается в течение всей жизни человека.