Чем известен возглавивший Большой театр Валерий Гергиев

Гергиев Валерий Абисалович родился 2 мая 1953 года в осетинской семье в Москве. Детство и юность провел в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в Северной Осетии, где окончил музыкальное училище по классам фортепиано и дирижирования. В 1972 году Валерий Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина).

В 1977 году пришел в Академический театр оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Начал работать ассистентом дирижера Юрия Темирканова, в 1978 году дебютировал как дирижер оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева. С 1981 по 1985 год руководил Армянским филармоническим оркестром.

В 1988 году был назначен главным дирижером, а в 1996-м — художественным руководителем—директором Мариинского театра.

С начала 1990-х годов часто выступает за границей. В 1992 году состоялся дебют Валерия Гергиева в Метрополитен-опера в опере Верди «Отелло», а с 1995 по 2008 год он был главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. С 2007 по 2015 год занимал должность главного дирижера Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год возглавлял Мюнхенский филармонический оркестр. Был отстранен от должности из-за отказа выступить с осуждением военной операции РФ на Украине.

В 2003 году основал Фонд Валерия Гергиева, который занимается благотворительной деятельностью в сфере искусства, культуры, просвещения и образования.

Вместе с музыкантами Мариинского театра Валерий Гергиев участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года, в церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

5 мая 2016 года симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил в древнем амфитеатре Пальмиры в Сирии.

В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина. 18 марта 2022 года выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма.

Народный артист России (1996), Республики Южная Осетия (2008). Герой Труда РФ (2013). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2023, 2003, 2008), Дружбы (2000), Александра Невского (2016), а также медалями. Трехкратный лауреат Государственной премии России (1993, 1998, 2015). Имеет Благодарность президента России (2009). Удостоен ряда иностранных орденов: немецкого Креста первого класса «За заслуги» (2001), итальянского Grand Ufficiale al Merito (2001), французского ордена Искусств и Литературы (2003) и ордена Почетного легиона (2007), японского ордена Восходящего солнца (2006) и др. В марте 2003 года присвоено почетное звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира», в 2005-м — звания рыцаря ордена Нидерландского Льва.

Как лучшему дирижеру года Валерию Гергиеву неоднократно присуждались высшая театральная российская премия «Золотая маска» (1996−2000) и премия «Золотой софит» (1997, 1998, 2000).

В 1998 году за выдающийся вклад в музыкальную культуру Philips Electronics вручил ему специальную премию, которую Гергиев передал на развитие Академии молодых певцов Мариинского театра. Является лауреатом премии Шведской королевской музыкальной академии Polar Music Prize (1998), европейской премией Glashutte Original Music Festival Prize (2010) и др.

В феврале 2010 года избран деканом факультета искусств Санкт-Петербургского госуниверситета. С февраля 2012 года — председатель Всероссийского хорового общества. Также с 2018 года входит в Совет по культуре и искусству при президенте России. Является почетным профессором Московского государственного университета имени Ломоносова, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, почетным доктором СПбГУ.

Руководил международным музыкальным фестивалем Гергиев-фестиваль в Миккели (Финляндия) и Роттердаме (Нидерланды).

Валерий Гергиев с 1999 года женат на выпускнице Владикавказского училища искусств Наталье Дзебисовой. У пары трое детей — сыновья Абисал (2000) и Валерий (2001), дочь Тамара (2003).