Чем «геркулес» отличается от овсянки?

Некоторые считают, что овсянка и «геркулес» это одно и то же. На самом деле, и то, и другое — это виды каши из овса, но у них есть существенные различия.
Что такое овсянка?
Овсянка или овсяная крупа — это цельные недробленые зерна овса, которые практически не подвергались термической обработке. В такой крупе сохраняется максимум полезных свойств злака. Вся польза овсянки заключается в оболочках зерен, в которых есть такие ценные части, как эндосперм, зародыши и отруби.
Из-за того, что овсяная каша варится из цельных зерен овса, процесс приготовления небыстрый и занимает примерно 50−60 минут.
Что такое «геркулес»?
В России «геркулесом» называются овсяные хлопья, которые варятся быстрее овсяной крупы. Они получаются благодаря очистке зерна, отделения его от зародышей, пропаривания и сплющивания.
Существует несколько видов овсяных хлопьев. Они отличаются степенью обработки зерна, что влияет на время приготовления каши — оно варьируется от 2 до 20 минут. Есть хлопья, которые достаточно только залить кипятком.
Такие овсяные хлопья экономят время при приготовлении, но они лишь притупляют чувство голода на короткое время за счет быстрых углеводов и при этом не дают организму нужных питательных веществ.
В ведомстве рекомендуют выбирать овсяные хлопья, которые варятся 15−20 минут, или овсяную крупу, которая не очищена от оболочек зерна.