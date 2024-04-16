Чем «геркулес» отличается от овсянки?

Некоторые считают, что овсянка и «геркулес» это одно и то же. На самом деле, и то, и другое — это виды каши из овса, но у них есть существенные различия.

Овсянка или овсяная крупа — это цельные недробленые зерна овса, которые практически не подвергались термической обработке. В такой крупе сохраняется максимум полезных свойств злака. Вся польза овсянки заключается в оболочках зерен, в которых есть такие ценные части, как эндосперм, зародыши и отруби.

Овсяная каша готовится из цельных или не полностью очищенных зерен овса. Она медленно усваивается, дает долгое ощущение сытости, является источником железа, магния, фосфора, кальция, цинка, витаминов A, E, K и группы B, а также большим количеством активных компонентов.

Существует несколько видов овсяных хлопьев. Они отличаются степенью обработки зерна, что влияет на время приготовления каши — оно варьируется от 2 до 20 минут. Есть хлопья, которые достаточно только залить кипятком.

Но, как предупреждают в Роспотребнадзоре: чем короче время приготовления каши, тем сильнее было обработано исходное зерно и тем меньше полезных веществ в нем осталось. «Геркулес», который нужно варить 2−3 минуты или просто залить кипятком, уже был подвергнут при производстве сильной обработке, в результате чего потерял большую часть витаминов, минералов и клетчатки.