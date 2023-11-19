11:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем день не начинать. Названы три самых вредных завтрака

Чем не надо завтракать и почему, разбирался aif.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые назвали три самых вредных вида завтрака и объяснили, почему это так. Английские эндокринологи вынесли приговор трем самым распространенным видам еды, которые употребляются на Западе и вошли в моду в России. По данным специалистов из Diabetes UK, именно здоровый и сытный завтрак может существенно повлиять на регулирование уровня сахара в крови. Но этого не случается, если утро начинается с трех следующих вариантов:

  • Готовых завтраков в виде хлопьев, подушечек, колечек, которые так любят наши дети.
  • Обжаренных мюсли, которые в ходу у молодежи.
  • Бутербродов на белом хлебе.

«Быстрые углеводы по утрам (к ним, помимо вышеперечисленного, относятся также часто употребляемые утром готовые десерты, батончики, соки, фастфуд) дают быструю энергию, прилив сил и насыщение, но являются пустыми по своей питательной ценности, — объяснила aif.ru нутрициолог Дарья Кораблева. — Поэтому после употребления подобной пищи ощущается быстрый голод, желание есть снова, что напрямую ведет к увеличению веса (быстрые углеводы вдобавок еще и очень калорийные)».

Что же советуют врачи? Заменить хлопья и мюсли на овсянку с добавлением фруктов и ягод или натуральный йогурт. А бутерброды делать на цельнозерновом хлебе.

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