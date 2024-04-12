Чем черемша отличается от ядовитой чемерицы?

Чемерица (другое название — кукольник) — род растений семейства Мелантиевые. Стебли у растения широкие, складчатые, эллиптические. Это растение ядовитое, в нем содержится большое количество стероидных алкалоидов, которые приводят к сердечной недостаточности и отравлению при проглатывании. Ядовитые все части растения, но корни содержат самое большое количество ядовитых веществ. После употребления чемерицы симптомы отравления проявляются в промежутке от получаса до четырех часов.