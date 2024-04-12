Чем черемша отличается от ядовитой чемерицы?

Листья черемши и чемерицы очень схожи и отличить их можно, только если внимательно рассмотреть растения.
Что такое черемша?
Черемша (другое название -лук медвежий, дикий чеснок, чензели, левурда) — многолетнее травянистое растение, с удлиненной луковицей, толщиной около 1 см, с расщепляющимися на параллельные волокна оболочками. Луковица не прикреплена к корневищу. Стебель растения достигает в высоту 15—50 см. Листья ланцетные или продолговатые, шириной 3—5 см, с выраженным луково-чесночным запахом.
Что такое чемерица?
Чемерица (другое название — кукольник) — род растений семейства Мелантиевые. Стебли у растения широкие, складчатые, эллиптические. Это растение ядовитое, в нем содержится большое количество стероидных алкалоидов, которые приводят к сердечной недостаточности и отравлению при проглатывании. Ядовитые все части растения, но корни содержат самое большое количество ядовитых веществ. После употребления чемерицы симптомы отравления проявляются в промежутке от получаса до четырех часов.
Как отличить черемшу от чемерицы?
Черемша темно-зеленого цвета. С самой ранней стадии развития она имеет листья более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками. Листья у чемерицы более светлого цвета, низ у ее стебля белый, а у черемши — бордовый.
Кроме того в кусте черемши обычно три-четыре листа, а у чемерицы — более пяти. Самое главное отличие заключается в отсутствии у чемерицы специфического чесночного аромата, характерного для черемши.
Чем полезна черемша?
Черемша помогает гипертоникам привести в норму давление, также она содержит витамин К, который регулирует кальциевый обмен и предотвращает отложение солей кальция в артериях, витамин А, необходимый для здоровья и молодости кожи, и аллицин, снижающий риск возникновения рака желудка.
Растение также содержит витамин С, по содержанию аскорбиновой кислоты черемша превосходит цитрусовые.
Черемша противопоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника из-за ее действия на пищеварение. Ее также не рекомендуют употреблять беременным, людям с гастритом, язвой желудка и эпилепсией.