Чем чекап по ДМС отличается от диспансеризации по ОМС?

В отличие от диспансеризации, чекап (от англ. check up — «проверка») можно проходить с любой периодичностью, например, чаще, чем раз в три года. Кроме этого диспансеризацию проводят по системе ОМС, а чекап будет бесплатным только при наличии жалоб, выявленных при поверхностном исследовании, так как в полис ДМС могут быть включены разные программы.