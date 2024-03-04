Чем чекап по ДМС отличается от диспансеризации по ОМС?

В отличие от диспансеризации, чекап (от англ. check up — «проверка») можно проходить с любой периодичностью, например, чаще, чем раз в три года. Кроме этого диспансеризацию проводят по системе ОМС, а чекап будет бесплатным только при наличии жалоб, выявленных при поверхностном исследовании, так как в полис ДМС могут быть включены разные программы.
Что включает в себя диспансеризация?
Чтобы пройти диспансеризацию, нужен полис ОМС и паспорт. Записаться на нее можно в поликлинике (онлайн или через регистратуру), также ее проводят в мобильных пунктах и павильонах в парках.
С 2024 года в диспансеризацию включен скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья и диспансеризация на работе. Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу, выяснить, нет ли онкологических заболеваний. Диспансеризацию проводят по полису ОМС, бесплатно. Обследования и анализы проводят не по желанию пациента, а только те, что есть в правилах диспансеризации и показаны в конкретной ситуации.
В 2024 году бесплатную диспансеризацию вправе пройти те, кто родился в 1985, 1988, 1991 годах и так далее — до 2006 года включительно с шагом в три года.
В день диспансеризации работодатель одолжен предоставить выходной работнику. Воспользоваться таким правом можно раз в три года, а сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста руководство обязано отпускать на медицинскую проверку раз в год.
Что входит в чекап?
В набор обычного чекапа входит консультация терапевта, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимия крови (4 показателя), ЭКГ, рентген грудной клетки. В полный чекап с госпитализацией входят приемы нескольких специалистов (терапевт; хирург; невролог; гинеколог/уролог; офтальмолог с комплексной диагностикой зрения; отоларинголог), лабораторная диагностика (в т. ч. анализ на гормоны, мазки, ПЦР, иммунный статус, полная биохимия), инструментальная диагностика — УЗИ разных органов, маммография, эхокардиография, тредмил-тест, то есть исследование состояния сердечно-сосудистой системы с физической нагрузкой, и другие исследования).
Какие именно исследования будут включены в проверку будет зависеть от конкретной программы. В программу чекап, например, могут входить:
- оценка работы органов и систем организма — сердца, почек, ЖКТ, легких;
- анализ обмена веществ, включая уровень жиров, белков, углеводов, сахара и минералов в организме;
- проверка состояния крови, включая свертываемость, коагулограмму и уровень кислорода;
- обнаружение скрытых или слабых воспалительных процессов в организме;
- исследование состояния сосудов, включая атеросклероз и тромбы;
- обнаружение опухолей;
- проверка кишечника на наличие рака (отдельно от общего скрининга на онкологические заболевания);
- оценка риска развития инфаркта;
- исследование сосудов головного мозга для определения риска развития инсульта;
- проверка эндокринной системы на предрасположенность к диабету.
Стоимость базового набора процедур для чекапа может входить в полис ДМС, но если проводится доскональная оценка состояния здоровья, для которой берутся дополнительные анализы, стоимость может достигать 100 тыс. руб. и выше.