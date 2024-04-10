Челюсть затвердела. Врач назвала привычки, провоцирующие зубной камень

Зубной камень для многих привычное словосочетание, при этом далеко не все точно понимают, что же это такое и как оно появляется на зубах. Однако из-за незнания многие сами стимулируют у себя активную выработку камня. Что надо о нем знать и какие действия приводят к таким накоплениям, aif.ru рассказала врач стоматолог-ортопед центра инновационной медицины Дзерасса Дедегкаева.