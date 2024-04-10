Челюсть затвердела. Врач назвала привычки, провоцирующие зубной камень

Зубной камень для многих привычное словосочетание, при этом далеко не все точно понимают, что же это такое и как оно появляется на зубах. Однако из-за незнания многие сами стимулируют у себя активную выработку камня. Что надо о нем знать и какие действия приводят к таким накоплениям, aif.ru рассказала врач стоматолог-ортопед центра инновационной медицины Дзерасса Дедегкаева.
Зубной камень представляет собой остатки пищи и бактерий, которые при неправильной гигиене из мягких превращаются в затвердевшие отложения. Скапливаются эти остатки на поверхности зубов, в основном на их внутренней стороне, а также в межзубном пространстве. Проблема не ограничивается только зубным камнем, при отсутствии лечения, зубные отложения могут стать причиной воспаления десен, кариеса и как следствие, разрушение зубов.
Зубные камни бывают двух видов: поддесневые и наддесневые. Если последние легко диагностировать самостоятельно, потому что они находятся на поверхности зуба, то первые прикрыты десной и находятся между десной и зубом, поэтому обнаружить их самостоятельно невозможно. Существуют также каменные мосты, которые представляют собой сплошные отложения, которые расположены сразу на нескольких соседних зубах. Такая ситуация наблюдается в случаях пренебрежения гигиеническими процедурами.
В большинстве случаев причиной появления зубного камня становятся:
Неправильно подобранная зубная щетка. Некачественная или слишком мягкая щетка не может справиться с налетом и вычистить все остатки еды, из-за чего фрагменты пищи с патогенными бактериями и минералами скапливаются, и образуется зубной камень.
Нерегулярная чистка зубов. Помимо того, что средства гигиены за зубами могут быть подобраны неправильно и не выполнять свою основную функцию, важную роль также играет и регулярность ухода за полостью рта. Если чистить зубы нерегулярно, а также пропускать утренние или вечерние гигиенические ритуалы, то вероятность появления зубного камня сильно возрастает. Не стоит забывать и о процедуре гигиены полости рта в кабинете у стоматолога. Она должна проводиться каждые полгода. Пренебрежение ей провоцирует распространение зубного камня.
Скученность зубов. Близко посаженные зубы — частая причина образования зубного камня. В такой ситуации хорошо вычистить налет и остатки пищи с помощью обычной чистки практически невозможно, а это приводит к их минерализации.
Помимо физиологии и неправильного ухода существуют еще и вредные привычки, которые провоцируют появление зубного камня или усугубляют ситуацию:
Частое потребление сладкого. Шоколад, сладости, соки и газированные напитки — причина мягкого налета. Сахар — основная пищей патогенных бактерий в полости рта, которые негативно сказываются на зубной эмали. Частое употребление в пищу сладкой еды и напитков провоцируют не только проблемы с зубными камнями, но и кариес.
Курение. Никотин — причина зубного налета. Никотиновая кислота и аммиачные соединения, содержащиеся в табаке, способствуют не только образованию плотного налета, но и окрашиванию зубной эмали в коричневый цвет, убрать который самостоятельно невозможно.
Частое употребление кофе и чая. Танины, которые содержатся в чае и кофе, образуют на зубах пленку, убрать которую с помощью обычной чистки невозможно. Частое употребление таких напитков вызывает не только желтый налет на зубах, но и истончение эмали.