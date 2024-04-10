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Челюсть затвердела. Врач назвала привычки, провоцирующие зубной камень

Зубной камень обычно недооценивается, хотя именно он становится причиной многих болезней зубов. При этом люди сами стимулируют его активную выработку. Чем именно?

Источник: Nizil Shah/CC BY-SA 4.0

Зубной камень для многих привычное словосочетание, при этом далеко не все точно понимают, что же это такое и как оно появляется на зубах. Однако из-за незнания многие сами стимулируют у себя активную выработку камня. Что надо о нем знать и какие действия приводят к таким накоплениям, aif.ru рассказала врач стоматолог-ортопед центра инновационной медицины Дзерасса Дедегкаева.

Зубной камень представляет собой остатки пищи и бактерий, которые при неправильной гигиене из мягких превращаются в затвердевшие отложения. Скапливаются эти остатки на поверхности зубов, в основном на их внутренней стороне, а также в межзубном пространстве. Проблема не ограничивается только зубным камнем, при отсутствии лечения, зубные отложения могут стать причиной воспаления десен, кариеса и как следствие, разрушение зубов.

Зубные камни бывают двух видов: поддесневые и наддесневые. Если последние легко диагностировать самостоятельно, потому что они находятся на поверхности зуба, то первые прикрыты десной и находятся между десной и зубом, поэтому обнаружить их самостоятельно невозможно. Существуют также каменные мосты, которые представляют собой сплошные отложения, которые расположены сразу на нескольких соседних зубах. Такая ситуация наблюдается в случаях пренебрежения гигиеническими процедурами.

В большинстве случаев причиной появления зубного камня становятся:

Неправильно подобранная зубная щетка. Некачественная или слишком мягкая щетка не может справиться с налетом и вычистить все остатки еды, из-за чего фрагменты пищи с патогенными бактериями и минералами скапливаются, и образуется зубной камень.

Нерегулярная чистка зубов. Помимо того, что средства гигиены за зубами могут быть подобраны неправильно и не выполнять свою основную функцию, важную роль также играет и регулярность ухода за полостью рта. Если чистить зубы нерегулярно, а также пропускать утренние или вечерние гигиенические ритуалы, то вероятность появления зубного камня сильно возрастает. Не стоит забывать и о процедуре гигиены полости рта в кабинете у стоматолога. Она должна проводиться каждые полгода. Пренебрежение ей провоцирует распространение зубного камня.

Скученность зубов. Близко посаженные зубы — частая причина образования зубного камня. В такой ситуации хорошо вычистить налет и остатки пищи с помощью обычной чистки практически невозможно, а это приводит к их минерализации.

Помимо физиологии и неправильного ухода существуют еще и вредные привычки, которые провоцируют появление зубного камня или усугубляют ситуацию:

Частое потребление сладкого. Шоколад, сладости, соки и газированные напитки — причина мягкого налета. Сахар — основная пищей патогенных бактерий в полости рта, которые негативно сказываются на зубной эмали. Частое употребление в пищу сладкой еды и напитков провоцируют не только проблемы с зубными камнями, но и кариес.

Курение. Никотин — причина зубного налета. Никотиновая кислота и аммиачные соединения, содержащиеся в табаке, способствуют не только образованию плотного налета, но и окрашиванию зубной эмали в коричневый цвет, убрать который самостоятельно невозможно.

Частое употребление кофе и чая. Танины, которые содержатся в чае и кофе, образуют на зубах пленку, убрать которую с помощью обычной чистки невозможно. Частое употребление таких напитков вызывает не только желтый налет на зубах, но и истончение эмали.