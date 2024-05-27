Человек с чипом Neuralink заявил, что может пользоваться им почти весь день

«Иногда мой день начинается в 7:00, и я пользуюсь имплантом до 23:00. Получается длинный день, но мне это в удовольствие, так что я не считаю это полноценной работой», — сказал он, объяснив, что занятия со специалистами в области нейрокомпьютерного интерфейса длятся от четырех до восьми часов в день. По словам Арбо, это необходимо, чтобы вовремя обнаружить и исправить ошибки в работе чипа.