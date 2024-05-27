Человек с чипом Neuralink заявил, что может пользоваться им почти весь день

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Первый пациент с имплантом нейротехнологической компании предпринимателя Илона Маска Neuralink в мозге Нолан Арбо может пользоваться чипом с утра до позднего вечера. Об этом Арбо сообщил в интервью порталу Business Insider.
«Иногда мой день начинается в 7:00, и я пользуюсь имплантом до 23:00. Получается длинный день, но мне это в удовольствие, так что я не считаю это полноценной работой», — сказал он, объяснив, что занятия со специалистами в области нейрокомпьютерного интерфейса длятся от четырех до восьми часов в день. По словам Арбо, это необходимо, чтобы вовремя обнаружить и исправить ошибки в работе чипа.
29-летнего Арбо парализовало около восьми лет назад в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по экрану компьютера и общаться с людьми в социальных сетях. «Это позволило мне восстановить связь с миром, с друзьями, с семьей. Я стал лучше печатать сообщения и могу взаимодействовать с людьми в соцсетях», — заявил он.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.
Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека. В середине мая Маск сообщил, что его нейротехнологическая компания начала принимать заявки на участие в качестве второго пациента в клиническом испытании по вживлению мозгового импланта, который позволяет управлять компьютером и телефоном при помощи мысли.