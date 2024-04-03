Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый

При этом, как выяснилось, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике дает обратный эффект: оно приводит к перераспределению водных масс, увеличению полярного момента инерции и замедлению вращения. Так, например, фигуристы могут замедлить скорость своего вращения, вытянув руки. Авторы исследования в журнале Nature пришли к выводу, что такой эффект отодвигает введение нежелательной поправки в шкалу UTC на три года.