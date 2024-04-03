Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый

Ранее научный журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому таяние полярных льдов приводит к замедлению скорости вращения планеты, что в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени.
«Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное “атомными” секундами, время от времени “подправляется” ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1», — сказал Юзефович.
Он отметил, что с момента введения шкалы UTC все секундные поправки имели положительный знак, и специалисты переживают, что «удаление» может грозить непредсказуемыми последствиями. По его словам, с 1972 года лишнюю секунду к мировому времени добавляли уже 27 раз, последняя корректировка произошла 1 января 2017 года.
«Ситуация меняется в наше время. Ученые предсказывают временное ускорение вращения Земли вследствие взаимодействия вращательных моментов ядра и мантии. Следующая поправка по-видимому будет отрицательной», — сказал Юзефович.
При этом, как выяснилось, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике дает обратный эффект: оно приводит к перераспределению водных масс, увеличению полярного момента инерции и замедлению вращения. Так, например, фигуристы могут замедлить скорость своего вращения, вытянув руки. Авторы исследования в журнале Nature пришли к выводу, что такой эффект отодвигает введение нежелательной поправки в шкалу UTC на три года.
«Проблема “лишней секунды” не решена, но внесение изменений отодвинуто, хоть и не очень надолго. Примерно к 2029 году человечеству, скорее всего, все равно придется впервые в истории вычесть лишнюю секунду», — заключил эксперт.