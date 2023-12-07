Чек пригодится. Эксперт раскрыла, как обменять подарочную карту на деньги

Антонина Лопаева, корреспондент aif.ru: — Анна, это правда, что у подарочных карт и сертификатов по закону нет срока давности?

Анна Аржанникова: — Фактически да, хотя многие компании все-таки его указывают. В таком случае если срок действия сертификата истек, а продавец не исполнил свое обязательство (не передал товар или не оказал услугу на указанную сумму), то он не может обратить полученную от вас предоплату в свою собственность. Стоимость подарочного сертификата является неосновательным обогащением и подлежит возврату покупателю. В этом случае главное не пропустить срок исковой давности — это 3 года.

Ссылки магазинов на внутренние правила выдачи сертификатов, если они ущемляют права потребителя, являются незаконными.

— Если человек не планирует воспользоваться подарочной картой, он может обменять ее на деньги? Или это может сделать только тот, кто купил эту карту?

— Если сертификат был вручен как подарок, то право на возврат уплаченных за него средств переходит к его новому владельцу. На сегодняшний день в судах сформировался подход, согласно которому подарочная карта или сертификат не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары, работы, услуги на указанную в ней сумму. Соответственно, деньги от реализации таких карт считаются предоплатой за товары и услуги, которые будут приобретены или оказаны в будущем.

— Каким тогда будет алгоритм действий для получателя подарочных карт?

— Нужно направить в адрес магазина письменную претензию с требованием вернуть все денежные средства, потраченные на сертификат, или часть суммы, которая осталась после покупки товара или получения услуги.

— Нужен ли чек для обмена подарочной карты на деньги?

— В законе о защите прав потребителей о возврате подарочных сертификатов прямо не говорится, но по аналогии применяются нормы о возврате товара надлежащего качества. Напомню, там говорится, что наличие чека необязательно.

В любом случае необходимо будет подтвердить сам факт и сумму покупки, если по каким-либо причинам из самого сертификата невозможно понять, что он приобретен в данной организации и какую сумму за него заплатили.

— А как быть, если на сертификате указана не сумма, а услуга? Например, «стрижка волос и окрашивание».

— Деньги получить можно; это именно тот случай, когда пригодился бы чек, так как тогда именно уплаченную за сертификат сумму и вернут потребителю. Если чека нет, мы также можем ссылаться на иные доказательства: выписка с банковского счета, свидетельские показания и прочее.

— Сколько времени есть у продавца на возврат денег за подарочный сертификат?

— По действующему законодательству у него на это есть 10 дней с даты обращения.

— Как быть, если продавец упорствует и отказывается возвращать деньги?

— Нужно написать и направить ему почтой либо отнести лично в магазин официальную претензию. Если документ вручается продавцу при очном визите, нужно обязательно сделать отметку о получении претензии на втором экземпляре — он остается у вас на руках.

Если результата нет, направляем жалобу в Роспотребнадзор. Пишем исковое заявление в суд, причем просим взыскать не только сумму сертификата, но и неустойку и штраф.

Основная проблема данных сертификатов в том, что они, как правило, дарятся на небольшие суммы — на одну или несколько тысяч рублей. Из-за таких сумм потребители в суд обращаются редко, поэтому продавцам проще не вернуть деньги и ждать суда, а туда доходят единицы.