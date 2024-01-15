Чего никто не замечал в русских сказках: 5 жутких моментов и скрытых смыслов

Только вообразите: сказки, о которых мы узнали в своём детстве, актуальны и сейчас, и мы продолжаем их читать нашим детям. В XXI веке трёхлетние малыши легко управляются со смартфонами, но при этом верят в истории про наивного говорящего Колобка из теста, боятся Бабы-яги, которая зачем-то детей сажает в печь, и рисуют Василису Прекрасную с озером из рукавов. Однако прочитанная сказка в детстве и во взрослом возрасте оставляет разные впечатления, глупо это отрицать. Давайте разберёмся, какой тайный смысл мы упустили в русском народном творчестве.

Почему Бабу-ягу изображали в ступе

Почему этот сказочный персонаж перемещается таким непривычным способом? Тут всё дело в образе. Прототипом Бабы-яги были бабки-повитухи, они всегда держали при себе перст и ступу. Люди верили, что благодаря этим двум предметам можно вылечить любую болезнь, получить мир и гармонию в семье.

Почему в «Репке» помочь смогла какая-то мышь, в чём её смысл

Если говорить о скрытом, эзотерическом значении данной сказки, то она рассказывает нам о тех знаниях, которые были накоплены предками, жившими в древние времена. Репка выступает в роли корней рода, а посадил её первопредок — тот самый дед, являющийся старейшим и мудрейшим. Бабка в этой сказке символизирует традиции дома; отец — опору и защиту семейства; мать — опеку, тепло и любовь; внучка — продолжение рода; Жучка — защиту благосостояния; кошка — благостное состояние в доме и позитивный микроклимат; а мышка — достаток.

Каждый из представленных образов тесно связан друг с другом, а все вместе они представляют одно целое. Только соединив все части вместе, человек способен достичь истинной гармонии бытия, научиться жить в состоянии потока, когда всё, что есть внутри человека, и всё, что окружает его снаружи, приходит в соответствие друг с другом. Так что сама мышь как отдельный персонаж — не главный герой, не Халк, основная сила — коллектив.

Почему Настеньку в сказке «Морозко» отец выгнал на холод

Один из самых распространённых сюжетов у восточных славян: женился старик на сварливой женщине, которая невзлюбила его дочь. Сначала мачеха пакостила и поколачивала падчерицу, потом — и вовсе решила со свету сжить. Приказала старику бросить девочку в лесу в лютый мороз. Безропотный старик так и сделал.

Если спросить детей, почему отец так поступил со своей родной дочерью, они ответят: потому что старик боялся злой женщины. Как бы не так! На самом деле сюжет этой волшебной сказки, которая учит добродетели, уходит корнями в древний славянский обряд инициации, или обряд перехода ребёнка во взрослого человека. Всех подростков отправляли на какое-то время в лес на выживание. Предполагалось, что сильный выносливый ребёнок к этому времени уже владеет всеми жизненно важными навыками. Старик из сказки обязан был отправить дочь на это испытание. Поэтому-то ленивая и избалованная дочка мачехи и замёрзла в лесу, а трудолюбивая и скромная падчерица жива-здорова, ещё и с подарками вернулась.

Это всё, конечно, классно, но что не так с покорностью Настеньки, её услужливостью и несчастным «Да, матушка!» в ответ на унижения от мачехи? Дело в том, что приз в этой сказке — богатство от Мороза, а основная идея — будь покорна и исполнительна и обретёшь богатство. Красной нитью через всю сказку идёт идея вознаграждения за «хорошее» поведение. И здесь нас недвусмысленно подводят к тому, что именно так — терпеть и помалкивать — единственно верная модель поведения. Особенно для девушки. Но ведь здесь также нет ничего обнадёживающего! Приданое Настенька себе натерпела, надрожала… а изменит ли это хоть что-то? Спойлер: нет. Диагноз «жертва» количеством материальных благ не лечится, а мужа-абьюзера можно найти и будучи в дорогом платье. Ну, а после продолжить безропотно мыть полы… Правда, теперь в богатом доме. В общем, позиция вечно хорошей девчонки была обоснована вторичной выгодой и навязанными паттернами поведения.

Почему у Бабы-яги избушка на курьих ножках

Наши предки хоть и были те ещё фантазёры, но куриные лапы к избе они не пририсовывали. Прилагательное «курьи» происходит от глагола «куриться», т.е. «дымиться». На самом деле описывался дым из трубы домика Бабы-яги, а ног никаких не было.

Существует ещё одна версия, объясняющая нестандартное жилище лесной волшебницы. Избы на возвышенности строили финно-угорские племена, которые жили преимущественно в лесу, а из-за торчащих корней создался образ «куриной ноги». Кстати, вход был всегда со стороны леса. Считалось, что под избой живут души усопших и они могут бродить ночами по лесу. Этот факт объясняет, почему избушка вращалась по просьбе то передом к лесу, то задом.

Кстати, если углубиться в фольклор, то можно уловить ещё одну интересную деталь. Наши предки порой выставляли Бабу-ягу сторожем двух миров: живых и мёртвых. И переход из одного в другой осуществлялся через избушку, тот же мост.

«Колобок» — это урок астрономии для самых маленьких