«Чебурашка» или 36 московских квартир: сколько стоит российское кино

Бюджеты современных фильмов и сериалов зависят от множества факторов. Сериал «Вертинский» в свое время был одним из самых дорогих, а какие-то проекты легкой руки стоят в десятки раз меньше. Вилка — от нескольких миллионов до десятков миллионов. Основные затраты сейчас — актерский состав, гонорар режиссера, съемочная площадка, оборудование и монтаж. Сказать, что выходящие сейчас фильмы, в том числе попадающие в онлайн-кинотеатры после проката, отбили свои бюджеты, я не могу. Но, как правило, если хотя бы каждый третий фильм будет приносить прибыль, он отработает и за остальные два.