«Чебурашка» или 36 московских квартир: сколько стоит российское кино

В попытках «импортозаместить» Голливуд на большом экране и сделать российское кино конкурентоспособным на глобальном рынке отечественные продакшены все активнее решаются на высокобюджетные — по региональным меркам — проекты. Заметные средства, порой составляющие до половины всех расходов на производство, выделяет и государственный Фонд кино, причем нередко на безвозвратной основе.
РБК Life решил проанализировать бюджеты самых кассовых фильмов последних двух лет и посчитать, сколько на эти деньги можно было бы купить квартир, машин или обучить молодых артистов и режиссеров в ведущих театральных вузах.
Как считали
Из рейтинга топ-20 самых кассовых фильмов в российском кинопрокате за 2023 и 2024 годы, представленного в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино, РБК Life отобрал отечественные фильмы с официально раскрытыми производственными бюджетами. Эти цифры были сопоставлены со средними расценками на жилье в Москве, автомобили, полный курс обучения на актера в Школе-студии МХАТ и на режиссера — во ВГИКе.
Самые дорогие фильмы последних двух лет
Из наиболее кассовых фильмов последних двух лет, бюджеты которых официально раскрыты, самыми дорогими стали «Мастер и Маргарита» и «Бременские музыканты». Оба обошлись создателям в 1,2 млрд руб., из которых часть — 600 млн руб. и 700 млн руб. соответственно — были выделены государственным Фондом кино на безвозвратной основе.
Для того, чтобы фильм считался окупившимся в прокате, он должен заработать минимум вдвое больше своего бюджета, так как половину кассы себе забирают кинотеатры, а договорной процент (обычно 10−15%) достается дистрибьютору. По этой пропорции «Мастер и Маргарита», несмотря на сборы в размере 2,3 млрд руб., затраты создателей на себя на большом экране не отбил. А вот «Бременские музыканты» со сборами больше 3 млрд руб. считаются коммерчески успешным проектом.
Тратят меньше, собирают больше
Опыт ряда проектов, также попавших в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 и 2024 годов, демонстрирует, что и при сравнительно небольших бюджетах картина может быть успешной. Например, третья часть франшизы «Лед» стоила «Арт Пикчерс Студии» всего 500 млн руб. (из которых половина — безвозвратная субсидия Фонда кино). При этом лента собрала в прокате почти 1,9 млрд руб., что сопоставимо, например, с «Вызовом», заработавшем на большом экране чуть больше 2,1 млрд руб. при почти вдвое более высоком бюджете.
Заметно больше высокобюджетных «Мастера и Маргариты» и «Бременских музыкантов» собрала и киносказка «По щучьему велению». Кинокомпания «СТВ» потратила на ее съемки 660 млн руб. (половина — безвозвратные субсидии Фонда кино), заработав при этом 2,5 млрд руб. в прокате и полностью окупившись только за счет большого экрана.
Сколько стоят самые дорогие фильмы Голливуда
По сравнению с голливудскими масштабами российское кино все еще можно считать малобюджетным даже относительно фильмов прошлого десятилетия. Например, один из самых дорогих западных блокбастеров — «Лига справедливости» — обошелся Warner Bros. в $300 млн (по среднегодовому курсу на 2017 год, когда состоялся релиз фильма, это 17,5 млрд руб.). Впрочем, несмотря на звездный состав (режиссурой фильма занимался Зак Снайдер, а главные роли в нем исполнили Генри Кавилл и Галь Гадот), лента была признана кассовым провалом и едва смогла отбить инвестиции в производство, заработав в мире лишь $657 млн (или 38,3 млрд руб. по курсу 2017 года).
Сопоставимый в долларах бюджет был и у «Пиратов Карибского моря: На краю света» (фильм вышел в 2007 году, по среднегодовому курсу сумма составляла 7,7 млрд руб.). Но, в отличие от «Лиги справедливости», проект стал самым кассовым релизом года и принес создателям $960 млн (или 24,5 млрд руб. по курсу на 2007 год).
Кинофраншиза Disney о капитане Джеке Воробье в целом считается одной из самых дорогих. Вышедшая в 2011 году часть «Пираты Карибского моря: На странных берегах» стоила голливудской студии $379 млн (или 11,1 млрд руб. по среднегодовому курсу). Однако она же и одна из самых коммерчески успешных: этот фильм заработал в мире больше $1 млрд (или 30,7 млрд руб.).
Близкий бюджет — $356 млн (23 млрд руб. по среднему курсу на 2019 год) был и у четвертой части кинокомикса Marvel «Мстители». Однако и эти траты Disney удалось отбить, сделав картину одной из самых кассовых в истории. Сборы ленты по всему миру превысили $2,8 млрд (181 млрд руб.).
Связаны ли сборы с бюджетами
Впрочем, и голливудский опыт демонстрирует, что далеко не всегда большие расходы гарантируют успех у аудитории. Один из самых дорогих фильмов Запада — релиз 2023 года «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Боевик с участием Харрисона Форда стоил почти $295 млн (25 млрд руб. по среднему курсу на 2023 год). Однако мировой прокат не намного превысил эту сумму и составил $384 млн (32,7 млрд руб.), что позволяет назвать его убыточным.
Похожая судьба настигла и фильм из франшизы «Звездные войны» — «Хан Соло: Звездные войны. Истории». При бюджете в $275 млн (17 млрд руб. на 2018 год) касса картины едва достигла $393 млн (24,6 млрд руб.), что также говорит о понесенных создателями проекта убытках.
В среднем бюджеты заметных на мировой арене голливудских фильмов 2000—2010-х годов колеблются в районе $200 млн — это та сумма, с которой студии готовы расстаться на фильмы, требующие звездного актерского состава и заметных спецэффектов без угрозы существенных потерь. Столько стоили, например, кинокомиксы «Вечные», «Черная вдова» и «Флэш», «Робин Гуд» Ридли Скотта с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт, третья часть «Терминатора» с Арнольдом Шварцнеггером, «Годзилла против Конга» с Александром Скарсгардом и Милли Бобби Браун и шпионский боевик «007: Координаты “Скайфолл” с Дэниелом Крейгом и Рэйфом Файнсом. Большинство из них в прокате окупились.
Что говорят о кинобюджетах эксперты
Жан Просянов
Главный редактор портала «Кино-Театр. Ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL.
Российское кино крайне неоднородно: есть как камерные драмы и дебюты, так и мегаблокбастеры. Но складывается ощущение, что за последние пять лет бюджеты выросли в 2−2,5 раза во всех сегментах. Прежде всего это связано с увеличением объемов производства. Вторая причина — отъезд кадров из России, повлекший за собой рост конкуренции. Отдельно стоит сказать, что значительно выросли актерские гонорары: в два, а порой и в три раза, если речь о звездах. Плюс расходы на оборудование, материалы, зарплаты съемочной группы и так далее.
Если говорить об окупаемости, наконец стала ясна правильная стратегия. Если у проекта есть «три ноги» — он может собрать денег в прокате, достойно продаться на платформу и добрать на телевидении, — то у него есть все шансы на успех. И в этом смысле, на мой взгляд, будущее за среднебюджетными жанровыми картинами, такими как фильм «Кентавр». Но появляются и мегаблокбастеры: «Мастер и Маргарита», «Бременские музыканты», «Холоп 2» — это высшая лига.
Российская киноиндустрия постепенно становится бизнесом. Надеюсь, что в будущем в кино войдет больше частных инвесторов, а продакшены начнут сниматься на «свои», и исходя из этого будет соответствующее отношение к рискам.
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily
Бюджеты современных фильмов и сериалов зависят от множества факторов. Сериал «Вертинский» в свое время был одним из самых дорогих, а какие-то проекты легкой руки стоят в десятки раз меньше. Вилка — от нескольких миллионов до десятков миллионов. Основные затраты сейчас — актерский состав, гонорар режиссера, съемочная площадка, оборудование и монтаж. Сказать, что выходящие сейчас фильмы, в том числе попадающие в онлайн-кинотеатры после проката, отбили свои бюджеты, я не могу. Но, как правило, если хотя бы каждый третий фильм будет приносить прибыль, он отработает и за остальные два.
Евгений Сафронов
Глава агентства InterMedia
Уже третий год главная задача российской киноиндустрии — импортозамещение контента ушедших мейджоров. Кинопроизводители целенаправленно увеличивают количество и разнообразие выпускаемых проектов, однако на бюджеты отдельных фильмов это влияет несильно. Резкий рост заметен в основном у фильмов, призванных стать флагманами просевшего без крупных мировых релизов кинопроката. Возросшие бюджеты тратятся в основном на то, чтобы создать современный аттрактивный видеоряд, ради которого зрители точно захотели бы купить билеты в кино. Но и это пока что нельзя назвать общим трендом: есть фильмы, которые могут похвастаться высокими сборами и при менее экстремальном бюджете (например, «Холоп 2» был снят за 768 млн руб., «Лед 3» — за 500 млн руб.), а есть и такие, которые вовсе не оправдали вложенных средств.
Необходимо также учитывать, что мы обсуждаем производственные бюджеты — ведь публикуются только они, — а маркетинговые всегда остаются в тени. Это затрудняет оценку окупаемости высокобюджетных фильмов. Однако напомним, сейчас основная задача киноиндустрии — не окупаемость отдельных проектов, а борьба за зрителя, оставшегося без зарубежного контента мейджоров, поэтому в очередной раз замечу, что в культурных индустриях деньги — не главное.