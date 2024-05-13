Чайные пакетики рассказали о микробной активности в почвах Европейской части России

Спустя 90 дней эксперимента чайные пакетики выкопали, высушили и взвесили. Оказалось, что зеленый чай в среднем разлагается примерно в 2,2 раза быстрее, чем ройбуш. Интересно, что на скорость разложения пакетиков зеленого чая преимущественно влияла температура почвы: в северных «холодных» почвах масса пакетиков снизилась только на 37%, а в южных «теплых» — на 50%. Это говорит о том, что в северных почвах (например, в Мурманске) разложение органических веществ идет медленнее, чем в южных (в Ростове-на-Дону).