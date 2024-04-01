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ChatGPT стал доступен без регистрации

Разработчик Chat-GPT OpenAI сообщил, что с сегодняшнего дня, 1 апреля, доступ к чат-боту с генеративным искусственным интеллектом будет доступен пользователям без регистрации. Компания объяснила решение необходимостью максимально расширить доступ к Chat-GPT.

Источник: AFP 2023

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем эту возможность постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в пресс-релизе OpenAI.

Между тем в компании уточнили, что создание аккаунта при использовании ChatGPT позволит сохранять и просматривать историю своих запросов, а также разблокировать дополнительные функции, включая голосовое общение с ботом и использование специальных инструкций.

Первая версия ChatGPT, которую OpenAI разрабатывала с 2015 года, была запущена 30 ноября 2022 года. В феврале 2023-го, по данным OpenAI, количество пользователей чат-бота на основе GPT-4, запущенного в том же году, достигло 100 млн человек. Новая версия — GPT-5 — может выйти летом 2024 года, сообщал Business Insider со ссылкой на источники, близкие к OpenAI.