ChatGPT стал доступен без регистрации

Первая версия ChatGPT, которую OpenAI разрабатывала с 2015 года, была запущена 30 ноября 2022 года. В феврале 2023-го, по данным OpenAI, количество пользователей чат-бота на основе GPT-4, запущенного в том же году, достигло 100 млн человек. Новая версия — GPT-5 — может выйти летом 2024 года, сообщал Business Insider со ссылкой на источники, близкие к OpenAI.