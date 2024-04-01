ChatGPT стал доступен без регистрации

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем эту возможность постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в пресс-релизе OpenAI.
Между тем в компании уточнили, что создание аккаунта при использовании ChatGPT позволит сохранять и просматривать историю своих запросов, а также разблокировать дополнительные функции, включая голосовое общение с ботом и использование специальных инструкций.
Первая версия ChatGPT, которую OpenAI разрабатывала с 2015 года, была запущена 30 ноября 2022 года. В феврале 2023-го, по данным OpenAI, количество пользователей чат-бота на основе GPT-4, запущенного в том же году, достигло 100 млн человек. Новая версия — GPT-5 — может выйти летом 2024 года, сообщал Business Insider со ссылкой на источники, близкие к OpenAI.