Частота вспышек класса X на Солнце выросла на 60% за последние пять лет

В последние дни и недели, как отмечает Стронг, активность Солнца стала особенно высокой. Только за 2 мая на поверхности светила произошло шесть выбросов корональной массы, а число пятен на Солнце, отражающее уровень его активности, очень сильно увеличилось за апрель. В общей сложности за последние пять лет светило породило более семи сотен вспышек, что выше, чем общее количество проявлений солнечной активности за весь предыдущий цикл, длившийся 11 лет.