02:47 (мск), источник: ТАСС Наука

Частное затмение Луны произойдет в ночь на 29 октября и будет видно в России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Частное затмение Луны в ночь на воскресенье продлится почти 4,5 часа и достигнет максимальной фазы в 23:14 мск, когда 12% видимого диска спутника погрузится в земную тень. Это событие будет доступно для наблюдения на всей территории России, но условия будут зависеть от погоды в конкретном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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«В субботу, 28 октября, с 22:35 мск до 23:53 мск Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через северную часть земной тени. Наибольшая фаза затмения произойдет в 23:14 мск — в это время в тень Земли погрузится 0,12 часть лунного диска», — сообщили в планетарии.

Затмение видно в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, в северной и восточной частях Южной Америки, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

«Условия наблюдения этого затмения в России — благоприятные. Все фазы частного лунного затмения 28 октября будут [при безоблачной погоде] хорошо видны со всей территории страны. В европейской ее части затмение будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири — во второй половине ночи. На [Дальнем Востоке] оно произойдет под утро, на закате Луны, но и там его можно будет наблюдать. Из Москвы затмение видно до полуночи в южной части неба», — пояснили в планетарии.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. Рядом с ней будет сиять яркий Юпитер и несколько других ярких звезд.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Такие условия могут затруднить наблюдение затмения.

Фазы затмения.

Лунное затмение начнется в 21:01 мск и продлится 4 часа 25 минут. Первые фазы будут полутеневыми — эти события плохо различимы невооруженным глазом. В 22:35 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, после чего начнется частное затмение. В это время будет хорошо различимо потемнение западного края Луны.

Максимальная фаза затмения ожидается в 23:14 мск. В это время 12% видимого лунного диска окажется в земной тени. Астрономы не исключают, что явление будет сопровождаться покраснением южного его края. В 23:53 мск Луна покинет земную тень, а в 01:26 мск 29 октября выйдет из полутени нашей планеты.

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