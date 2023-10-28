Частное затмение Луны произойдет в ночь на 29 октября и будет видно в России

«В субботу, 28 октября, с 22:35 мск до 23:53 мск Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через северную часть земной тени. Наибольшая фаза затмения произойдет в 23:14 мск — в это время в тень Земли погрузится 0,12 часть лунного диска», — сообщили в планетарии.

Затмение видно в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, в северной и восточной частях Южной Америки, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

«Условия наблюдения этого затмения в России — благоприятные. Все фазы частного лунного затмения 28 октября будут [при безоблачной погоде] хорошо видны со всей территории страны. В европейской ее части затмение будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири — во второй половине ночи. На [Дальнем Востоке] оно произойдет под утро, на закате Луны, но и там его можно будет наблюдать. Из Москвы затмение видно до полуночи в южной части неба», — пояснили в планетарии.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Овен. Рядом с ней будет сиять яркий Юпитер и несколько других ярких звезд.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Такие условия могут затруднить наблюдение затмения.

Фазы затмения.

Лунное затмение начнется в 21:01 мск и продлится 4 часа 25 минут. Первые фазы будут полутеневыми — эти события плохо различимы невооруженным глазом. В 22:35 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, после чего начнется частное затмение. В это время будет хорошо различимо потемнение западного края Луны.