Чашка в день. Врач назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

1−2 чашки какао в день помогут снизить риск деменции и других дегенеративных заболеваний головного мозга. Также регулярное употребление этого напитка будет способствовать нормализации уровня холестерина и профилактике образования тромбов. В чём секрет какао, aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Сила в полифенолах
Одна-две чашки какао в день помогут улучшить работу головного мозга и сохранить память, особенно у людей после 65 лет. А значит, употребление какао может быть в определённой мере профилактикой развития дегенеративных заболеваний нервной системы, в частности, болезни Альцгеймера.
За счёт чего возникает такое действие?
Прежде всего, благодаря содержанию в какао антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Они помогают улучшить работу мелких кровеносных сосудов мозга. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов. Ведь известно, что именно проблемы с сосудами чаще всего становятся фактором риска развития деменции.
Как пить полезнее?
Полезнее всего будет напиток, сваренный из натурального какао-порошка, а не растворимый. Тем более при самостоятельном приготовлении вы можете контролировать количество сахара и жирность сливок или молока.
Однако есть люди, которым не рекомендуется слишком часто пить какао. В частности, это пациенты с подагрой. Какао увеличивает количество мочевой кислоты в крови и может приводить к обострению этой болезни. Не рекомендуется злоупотреблять напитком и людям с избыточной массой тела, так как какао очень калорийное, особенно если пить его с молоком и сахаром. А самым полезным будет напиток, приготовленный без добавления сахара и жирного молока.
А вот людям, которые страдают гастритами с повышенной кислотностью, язвенной болезнью 12-перстной кишки, вне обострения заболевания какао лучше пить с коровьим или козьим молоком. Оно обладает смягчающим действием, защищает слизистую желудка от раздражающего воздействия.