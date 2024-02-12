Чашка в день. Врач назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

Однако есть люди, которым не рекомендуется слишком часто пить какао. В частности, это пациенты с подагрой. Какао увеличивает количество мочевой кислоты в крови и может приводить к обострению этой болезни. Не рекомендуется злоупотреблять напитком и людям с избыточной массой тела, так как какао очень калорийное, особенно если пить его с молоком и сахаром. А самым полезным будет напиток, приготовленный без добавления сахара и жирного молока.