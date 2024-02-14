Чак-чак, калитки и перепечи: Что подают на завтрак в отелях регионов России

«Человек привык завтракать определенным образом. Люди, как правило, это делают дома, и для многих это каша, яичница — то, к чему они привыкли. На обед и ужин уже готовы к экспериментам. Но завтрак традиционен, — рассказал он “РГ”. — Но и, конечно, хорошо, когда к традиционному набору добавляется местная изюминка. Так делают во всех странах. И это нормально. Но здесь важно не переборщить».