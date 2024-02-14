Чак-чак, калитки и перепечи: Что подают на завтрак в отелях регионов России

Как правило, в сетевых отелях отталкиваются от минимального стандарта завтраков. Основное отличие — это увеличение ассортимента в зависимости от звездности.
«Мы живем в России, и у нас есть свои потребности в завтраке: это обязательно творожные позиции (сырники или запеканки), которые редко встретишь, например, в иностранных отелях, — пояснил “РГ” директор службы питания Cosmos Hotel Group Даниил Ефремов. — Также есть спрос на такие продукты, как кефир и ряженка. В остальном это довольно стандартная история: блюда из яиц, блины/оладьи, каши, сосиски/бекон и овощные позиции. Свежие овощи, сыры, колбасы, ассорти маринадов, хлопья. Если разбирать основные отличия завтрака по звездности, то это будет увеличение позиций ассортимента, включение локальных продуктов, фрешей, красной рыбы».
«РГ» поинтересовалась у туристов, которые часто путешествуют по разным регионам, что для них самое важное в отельном завтраке? Наталья Глухова всегда обращает внимание, есть ли кофемашина.
«Для меня важно начать день с хорошего кофе. Если в отеле он только растворимый, я даже завтракать там не буду — пойду в кафе», — сообщила она.
Топ-менеджер Константин сказал, что неприхотлив в еде — ему достаточно круассана с какао и манной каши.
В поездках по разным городам я обращала внимание, что помимо привычной яичницы или каши люди не прочь попробовать что-то из местной кухни. Так, в Южно-Сахалинске гости во время шведского завтрака брали салат из водорослей Чука, а в Якутске — пирожки с брусникой.
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов считает, что завтрак в отеле должен быть стандартным.
«Человек привык завтракать определенным образом. Люди, как правило, это делают дома, и для многих это каша, яичница — то, к чему они привыкли. На обед и ужин уже готовы к экспериментам. Но завтрак традиционен, — рассказал он “РГ”. — Но и, конечно, хорошо, когда к традиционному набору добавляется местная изюминка. Так делают во всех странах. И это нормально. Но здесь важно не переборщить».