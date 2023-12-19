Центр «Зотов» приглашает в лабиринты Пресни

Центр «Зотов» отпраздновал первый день рождения и пригласил VK Гид посмотреть новую выставку «Пресня: выставка моей памяти», которая продлится до 11 февраля 2024 года. Здание Хлебозавода № 5, в котором располагается культурное пространство, находится в Пресненском районе Москвы. В народе его называют «Пресня» по одноименной малой речке, которую с начала XX века заключили в подземный коллектор. Именно этому району, его зданиям, людям и историям посвящена выставка.



Что мы узнали, посетив открытие?

Пространство выставки напоминает лабиринт из пресненских улочек и закоулков. В основу планировки заложен исторический план района, пропущенный через фильтр личной и коллективной памяти. Кураторы выставки собрали воспоминания местных жителей, рабочих, известных персоналий и случайных прохожих, начиная с 1905 года — именно в этом году Пресня оказалась центром Декабрьского вооруженного восстания и стала важной точкой на карте города. Воспоминания удалось собрать через личные беседы с жителями района, а также при помощи проекта «Прожито» — цифровой архив личных документов из частных собраний.

350 экспонатов определили по шести разделам: «Вы здесь», «Пресня индустриальная», «Пресня зелёная», «Пресня шумная», «Пресня красная» и «Пресня нездешняя». Например, в разделе «Пресня зеленая» вы увидите и архивные фотоснимки, и картины московского художника Анатолия Зверева, узнаете, как люди проводили свой досуг в Краснопресненском парке культуры и отдыха в 1930-е годы и как, например, детская писательница Вера Чаплина воспитывала львицу до полутора лет в условиях коммунальной квартиры.

В выставку также удалось интегрировать картины и скульптуры современных художников, которые работают с темой памяти — Артем Филатов, группа «МишМаш», Алексей Лука, Александр Бродский и Иван Лунгин. Один из способов борьбы с забвением, по мнению участника выставки, юного художника Феди Яржомбека, — намеренно обращать внимание на детали. «Замечать» — так названа его работа, пояснение к которой гласит:

«Воспоминания — то, вообще, странная штука, иногда день кажется долгим, и ты ничего не сделал, а иногда наоборот. Часто вокруг тебя происходят сразу сотни вещей, а мы видим лишь самое яркое. Для некоторых это просто ель, а для других — катастрофа. Глядите, это же авария! Что с заводом? Дым чернее угля! Тут курильщик, тут помойка лежит! Открыт люк! Ужас, ужас! Это катастрофа, а короче говоря, это Елка! Прошу, замечайте детали, а то все елки станут одинаковые и даже не елки все равно будут елками». (Ф. Яржомбек — художник).

При подготовке экспозиции «Пресня: выставка моей памяти» были использованы материалы, собранные участниками лаборатории авторской фотокниги под руководством куратора выставки Аллы Мировской. С августа по октябрь 2023 года участники изучали информацию о Пресне, разрабатывали концепцию итогового проекта, слушали лекции антропологов, фотографов, журналистов, чтобы как можно лучше познакомиться со спецификой района для разработки тематических прогулочных маршрутов. Итогом этих исследований стало издание путеводителя по Пресненскому району «Навеки твоя, П».