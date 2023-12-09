Ценный экспонат: пять туристических направлений в РФ из Списка ЮНЕСКО

Некоторые места в нашей стране включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об озере Байкал и Московском Кремле как об особо охраняемых объектах слышали все, но в действительности их намного больше. Рассказываем о природных и культурных объектах из Списка, которые точно следует увидеть хотя бы раз в жизни.

Девственные леса Коми

Эти почти 33 миллиона гектаров девственных лесов — первый природный объект, включенный в Список ЮНЕСКО на территории России. Огромная территория почти размером с Испанию — это леса, тундры, болота, горы, кристально чистые северные реки и другие природные красоты.

Здесь сохранились стоянки первобытных людей, самым древним из которых — более 18 миллионов лет, ветер и речные течения причудливым образом сточили камни и скалы, а еще здесь обитает множество животных, в том числе включенных в Красную книгу: можно встретить соболя, бурого медведя и более 200 видов самых разных птиц.

Для туристов тут есть экскурсионные маршруты, заявку на посещение нужно оформлять заранее, а гулять можно только в сопровождении сотрудника заповедника.

Как добраться и сколько стоит: удобнее всего сюда приезжать с туром. Стоимость пятнадцатидневных начинается от 50 тысяч рублей с человека. В стоимость включены все экскурсии, сопровождение гида, перелеты на вертолете до труднодоступных локаций, проживание в двухместном номере и питание.

Обычно туры начинаются в Сыктывкаре или Ухте, за перелет туда нужно доплатить отдельно. Самостоятельно посетить эти места тоже можно, но выйдет сложнее и, скорее всего, не дешевле: сначала самолетом до Сыктывкара, потом поездом до Печоры (можно поездом из Москвы — примерно 33 часа в пути и от 3 500 рублей в одну сторону), далее автобусом до деревни Конецбор, и там уже договориться с местными насчет лодки или дойти пешком до деревни Аранец.

Остров Врангеля в Чукотском море

Это самый северный арктический заповедник России. Остров Врангеля — в переводе с чукотского «Умкилир» — означает «остров белых медведей». Также его называют «роддомом белых медведей», так как здесь множество родовых медвежьих берлог, в которые ежегодно укладываются в спячку от 300 до 500 особей. Еще на местных скалах расположилось самое большое в Арктике лежбище моржей, во время миграций тут проплывают серые киты, а еще водятся овцебыки, северные олени и другие редкие животные.

Как добраться и сколько стоит: добраться сюда можно на круизном лайнере из Анадыря или на вертолете из Певека. Тур на две недели обойдется от 600 тысяч рублей с человека — в эту сумму включено все, кроме перелета до места старта. Лететь до Анадыря быстрее и дешевле: восемь часов в одну сторону и от 40 тысяч рублей за прямой перелет туда и обратно.

Убсунурская котловина

Ученые называют Убсунурскую котловину «маленькой биосферой», или «планетой в миниатюре», так как на ее территории представлены практически все известные природные зоны: есть высокогорные цепи, тайга, степи и лесостепи и даже настоящая песчаная пустыня.

Здесь же находится озеро Убсу-Нур, расположенное одновременно на российской и монгольской территориях, а также сохранились древние петроглифы на скалах, которые датируются примерно 3-м-2-м тысячелетиями до нашей эры, и древние буддийские святилища.

Как добраться и сколько стоит: заповедник расположен вдали от цивилизации, неподалеку от российско-монгольской границы, так что добираться сюда своим ходом может быть сложновато. Можно доехать до Кызыла (прямым рейсом из Москвы — от 43 тысяч рублей, в пути — 5 часов в одну сторону), а дальше — еще около 300 километров, и придется для этого где-то искать внедорожник или ехать на попутках — общественного транспорта нет.

Тур из Кызыла на неделю — от 60 тысяч рублей с человека, обычно сюда включают не только посещение Убсунурской котловины, но и, например, экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сплавы по горным рекам и т. п.

Кижский погост

Этот архитектурный комплекс из деревянных строений 18-го-19-го веков — один из самых крупных в России музеев под открытым небом. Он расположен на острове Кижи в Онежском озере на территории Республики Карелия и ценен не только своей уникальной деревянной архитектурой, но и богатой коллекцией икон, старопечатных книг, рукописей и других документов.

О Кижском погосте любят рассказывать, что он был построен без единого гвоздя одним лишь топором, но, правда, это лишь отчасти. В деревянных стенах церквей гвоздей и правда нет, но вот купола и петли для дверей без них соорудить все же не удалось. А если внимательно присмотреться к черепице, то можно увидеть, что каждый «листочек» крепится как раз гвоздем, так что их здесь довольно много.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петрозаводска — от 11 тысяч рублей за прямой рейс туда и обратно, оттуда летом — на метеоре в Кижи (около часа в одну сторону и примерно 3 500 рублей за переправу туда и обратно), зимой — на воздушных подушках типа «Хивус» (5 500 рублей в одну сторону).

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета

Это самый новый объект ЮНЕСКО на территории России, он был включен в Список только в октябре 2023 года, хотя в предварительном Списке находился с 2020 года. По сути, это две обсерватории: одна находится в городе, на территории университетского городка, вторая — в пригороде. В обеих расположены различные астрономические приборы для наблюдения за небом, но основная функция обсерваторий сегодня — образовательная. На территории также есть музейная экспозиция, где собрана коллекция старинных и современных телескопов, солнечные часы, и рассказывается об астрономических проектах университета разных лет.