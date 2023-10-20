Ценник против чека. Юрист разъяснил, какая цена за товар будет верной

Россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда в чеке магазина указана одна стоимость товара, а на ценнике — другая. Иногда продавцы пытаются настоять на той, что «пробивается» на кассе, или говорят, что не успели поменять ценник. Но управляющий компанией «СпецЮст» Александр Целых убежден, что у потребителя есть все основания приобретать любую продукцию по стоимости, которая указана именно на ценнике.

«Ценник на товаре — это, по сути, безусловная и безотзывная оферта, то есть предложение продавца, содержащее все существенные условия договора, в данном случае — договора розничной купли-продажи. Покупатель вправе требовать продажи товара именно по той цене, которая указана на ценнике. Если цифры на ценнике и чеке отличаются, то покупатель вправе потребовать вернуть разницу в цене, либо отказаться от покупки и потребовать возврата всей уплаченной суммы за него», — поясняет эксперт.

Чтобы свести к минимуму возможные риски и споры, особенно если товар дорогостоящий, потребителю рекомендуется сфотографировать товар вместе с ценником. В кадр также должен попасть общий план выкладки товаров, поэтому не помешает сделать несколько снимков с разных ракурсов. Затем следует попытаться решить вопрос мирным путем.

Нередко уже на этапе предъявления ценника и фото- видеосъемки консультант или администратор находят способы избежать развития конфликта. Но метод работает не всегда. В случае спора с продавцом или отказа с его стороны покупатель вправе написать письменную претензию, а также жалобу в Роспотребнадзор.

«В претензии можно заявить также требования о компенсации морального вреда. При неурегулировании ситуации даже несмотря на претензию покупатель вправе обратиться в суд с иском, причем либо по месту нахождения продавца, либо по своему месту жительства. Госпошлиной такие иски со стороны истцов не оплачиваются», — уточняет спикер.

Если продавец упирается до последнего, дело может принять крайне негативный для него оборот. В особо злостных случаях ему может грозить уголовная ответственность за обман потребителей.