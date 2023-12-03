CEE: подсечно-огневое земледелие повышает разнообразие растений в джунглях

Исследователи из Университета штата Огайо (США) объединились с коллегами в Белизе и представителями современных майя — племенем кекчи, — чтобы изучить влияние системы земледелия, которую до сих пор используют коренные народы в Центральной Америке. Ученые проанализировали более 7000 гектаров территории, где практикуется подсечно-огневое земледелие. Результаты показали, что в этих районах биоразнообразие тропических лесов увеличивается. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Выводы ученых опровергают общепринятое мнение, продвигаемое ООН и другими международными организациями, о том, что подсечно-огневое земледелие приводит к потере лесов во всем мире. И заставляет задуматься экспертов, действительно ли это такая примитивная устаревшая система, как считалось до сих пор.

Что такое подсечно-огневое земледелие

Подсечно-огневое земледелие — это метод, который люди использовали, по крайней мере, с неолита на всех обитаемых континентах: в лесах Европы (в том числе на Руси), Азии, Северной и Южной Америки, а также в Африке и на островах Океании. Эта практика подразумевает вырубку или подсекания леса на определенном участке, а затем его выжигание и посадку на этом месте, прямо в золу сельскохозяйственных культур. Далее участок обрабатывают несколько лет, но потом оставляют его, снова давая вырасти лесу.

Антропологи, работающие в деревнях кекчи на юге Белиза, знали, что бо́льшая часть населения использует подсечно-огневое земледелие, как и их предки много веков назад. И решили изучить состояние лесов, на которые оно влияет. На землях, принадлежащих общине, местные фермеры выращивают кукурузу и другие культуры. У них есть нормы и правила, переданные через поколения, по которым в тропическом лесу расчищаются участки строго необходимого размера.

Ученые исследовали площадь в 7280 гектаров, в том числе дистанционным зондированием с беспилотными аппаратами, а также провели картографирование местности. И вот что выяснили.

Глубокое понимание экологии

«В зрелом лесу большие деревья создают навес, который блокирует попадание солнечного света на лесную подстилку, препятствуя росту других видов растений», — рассказывает антрополог Шон Дауни.

«Что делает подсечно-огневое земледелие? Оно открывает участок леса, который пропускает солнечный свет и позволяет другим видам растений укореняться и расти».

Однако воздействие сильно зависит от правил, которыми пользуются фермеры. Ключевое — это грамотно рассчитанный размер вырубок. Если они слишком малы, в зрелых лесах, где мало редких видов, у растений не будет возможности широко распространиться и закрепиться. Если вырубки слишком велики, то «банк» редких семян окажется ликвидирован при обработке, и растения не смогут «вернуться».

Согласно выводам ученых, майя используют те же процессы, что и природа — когда «открывает» участки леса для солнца с помощью ударов молний, ураганов и других стихийных явлений.

Исследование количественно подтвердило, что коренные народы, следуя своим обычаям, глубоко понимают экологию своих земель. Их знания помогают увеличивать биоразнообразие лесов, сохранять и улучшать экосистему.