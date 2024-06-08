Californication 25 лет: интересные факты об альбоме Red Hot Chili Peppers

Так что же значит Californication?
Название Californication произошло путем сложения слов Калифорния и «fornication» — блуд. Термин возник в семидесятых как протест бездумной застройке земель американского штата. Часто это слово можно было встретить на наклейках автомобилей. Но мир, конечно же, узнал термин из одноименной песни. В ней RHCP рассуждали об американской поп-культуре и влиянии медиа США на людей.
Да, вы можете поиграть в ту самую игру
Композицию Californication красит еще и клип, выполненный в стиле видеоигры. Участники группы веселятся в городе, катаются на сноуборде, уворачиваются от акул под водой и многое другое. Давайте будем честными: все в детстве хотели поиграть в уровни оттуда.
Теперь ваша мечта осуществилась. В марте 2022 года разработчик Микель Кампс Ортеза выложил в интернет бесплатную игру по мотивам Californication. Мотивация Микеля очень простая: ему надоело ждать интерактивную версию любимой песни и он решил сделать все сам. Фанатам зашло, мы от себя тоже советуем. Играть нужно, естественно, под треки Red Hot Chili Peppers.
Десять вариантов, и все не туда
Напомним, что это период, когда в группу снова вернулся гениальный гитарист Джон Фрушанте. Музыкант не справился с испытанием славой после успеха альбома Blood Sugar Sex Magik (1991) и покинул коллектив. К концу девяностых RHCP вообще будто бы могли больше не выпустить ничего стоящего, но басист коллектива Фли обратился к Джону для помощи в записи. Сам Фрушанте вел очень… грустный образ жизни.
Квартет пересобрался и выдал мощнейший материал. Но не сразу. По словам фронтмена коллектива Энтони Кидиса, он показал гитаристу слова к треку Californication. Фрушанте понравился текст, однако нужный вариант получился не сразу.
«Мы перепробовали десять разных аранжировок и десять разных припевов, и ничего не получилось. При этом все остальные песни так и сыпались из нас. Мы работали уже несколько недель, когда кто-то начал играть очень редкий рифф, который не походил ни на что из того, что мы делали раньше. Как только я его услышал, я понял, что это наша новая песня», — рассказывал вокалист.
Альбом мог звучать как U2. Нет, не так, как вы подумали
На ранних этапах записи басист Фли предлагал Red Hot Chili Peppers записать пластинку с электронным звучанием. Релиз должен был напоминать Zooropa от ирландцев U2. Для понимания: экспериментальную пластинку у группы кто-то любит, кто-то ненавидит, но полноценно любимой у фанатов и критиков ее назвать трудно.
Для этого дела коллектив даже хотел подключить Дэвида Боуи, но передумал. Впрочем, интересно было бы послушать электронную версию Californication. Хотя есть альтернатива: среди сольных работ Джона Фрушанте немало электронной музыки. Вот, например,
Кстати, о неочевидных источниках влияния. Все та же Californication родилась благодаря любви гитариста к минималистичной 28-минутной композиции Carnage Visors (1981) от группы The Cure. Готический постпанк был записан как саундтрек для одноименного фильма. Песня не была сильно известна вне фанатской среды, но вызвала интерес после рассказа Фрушанте. Послушайте и вы. Есть сходства?
Очередная жертва битвы громкости
О неприятном: Californication любят приводить в пример как запись, которая стала частью войны громкости. Чуть подробнее об этом мы рассказывали здесь и здесь. Но для понимания: оригинальная версия альбома сильно закомпрессирована и изобилует дисторшеном. Считалось, что чем громче звучит запись, тем лучше она воспринимается слушателем. Это сильно бесило разных меломанов.
Мы посмотрели, что пишут на форумах аудиофилов. Действительно, люди не слишком довольны его звуком. Зато теперь вы знаете больше и сможете козырнуть этой информацией при встрече с друзьями. Только зачем?
Началось с Красной площади
Европейские концерты стартовали 14 августа 1999 года. RHCP дали бесплатное шоу на Красной площади в Москве для более чем 200 тысяч зрителей.
Настоятельно советуем глянуть эту феерию. Возможно, что найдете в толпе себя или своих родителей.
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