Californication 25 лет: интересные факты об альбоме Red Hot Chili Peppers

«Мы перепробовали десять разных аранжировок и десять разных припевов, и ничего не получилось. При этом все остальные песни так и сыпались из нас. Мы работали уже несколько недель, когда кто-то начал играть очень редкий рифф, который не походил ни на что из того, что мы делали раньше. Как только я его услышал, я понял, что это наша новая песня», — рассказывал вокалист.