C какого возраста дети могут ходить к врачу без сопровождения взрослых?

Посещать врача без родителей могут дети старше 15 лет. По закону в этом возрасте подросток может самостоятельно ходить на прием, получать информацию о своем здоровье, а также соглашаться на проведение медицинских процедур или отказываться от них. До 15 лет включительно любые медицинские мероприятия могут проводиться в отношении детей только с согласия их родителей или опекунов.

Как подготовить ребенка к самостоятельному походу в больницу?

Эксперты сервиса «Госуслуги: для родителей» рекомендуют родителям заранее поговорить с ребенком о предстоящем походе в больницу, чтобы он не растерялся. Вот перечень основных пунктов, на которые стоит обратить внимание взрослым.

Правильно описать врачу симптомы болезни

Обсудите дома правильные и точные формулировки симптомов, чтобы врач сразу понял, что беспокоит юного пациента. Например, можно сказать: «Вчера утром я проснулась с больным горлом, к вечеру появился насморк, а сегодня утром — кашель».

Также важно четко описать характер боли, если такая присутствует:

пульсирующая боль;

больно в груди, когда кашляю, и т. д.

Напомнить, как проходит прием

Родителям предлагают напомнить детям, что будет происходить на приеме:

врач спросит о жалобах;

задаст допвопросы;

посмотрит горло, послушает легкие;

если назначены анализы, то могут отправить, например, на забор крови из вены или пальца, и после этой процедуры нужно посидеть несколько минут у кабинета, когда выйдешь.

Подготовиться к допвопросам от врача

На приеме врач может задавать разные уточняющие вопросы. К примеру, если уже принимались таблетки, то какие, почему возникла боль или чем человек болел раньше. Родителям стоит проговорить с ребенком подобные моменты.

Не забыть, где будет прием

Чтобы подросток не бегал в панике по больнице, повторите, а лучше запишите на бумажке, куда и к кому надо иди, дату и время приема. Допустим, в пятницу, в 15:00 прием у терапевта Иванова А. А., кабинет 24.

Перед приемом не забудьте об электронном талоне, и о том, что, вероятно, перед дверью будет очередь из других пациентов. Поэтому, когда подросток туда придет, ему нужно громко назвать свое время приема и спросить, кто будет перед ним.

Уточнить, что нужно спросить у врача

Когда прием закончится и врач будет давать рекомендации по лечению, важно задать уточняющие вопросы, например: