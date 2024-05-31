Бывший дом короля поп-арта выставили на продажу

Дом занимает 460 квадратных метров и разделен на отдельные квартиры, но по желанию покупателей может быть приспособлен под одну семью. На четырех этажах разместились восемь спален, одна из которых отделана кирпичом. В интерьере использованы молдинги, а пол сделан из твердых пород дерева. Ощущение воздушности дому придают четырехметровые потолки, роскошно смотрится пара каминов. На заднем дворе оборудован патио из плитняка с коваными воротами.