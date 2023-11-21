«Был нехорошим мальчиком». Почему Глузский не любил вспоминать детство

«Так выпьем, за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями», — тост, который знает каждый, кто хоть раз смотрел «Кавказскую пленницу». Произносит его герой Михаила Глузского, администратор гостиницы, в которой поселился Шурик.

Небольших, но невероятно ярких ролей у Михаила Андреевича было множество. И вот что удивительно: мастер второго плана, а порой и эпизода, он никогда таковым не воспринимался. Наоборот, его имя всегда ставили в череде актеров, которые на небольшие работы не разменивались. Ну как же! Сам Глузский! 21 ноября исполняется 105 лет со дня рождения любимого актера.

Начинал монтером

«Наверное, я был нехорошим мальчиком», — интеллигентно вспоминал свое босоногое детство Михаил Глузский. Он родился в Киеве в 1918 году, но после смерти отца семья перебралась в Москву. Маленький Миша рос хулиганистым, и в пионеры его не приняли. Он и в театральный-то попал довольно случайно. Первым местом работы будущей звезды советского кино был магазин, который сейчас мы знаем как ЦУМ, а тогда, в 1930-е он назывался «Мюр и Мерлиз». Теперь уже было не до хулиганств, разгильдяйства во взрослой жизни никто бы не потерпел.

Работал в магазине Михаил монтером и одновременно принимал участие в самодеятельности.

«В свои 17 лет я в основном играл стариков, — вспоминал Михаил Андреевич. — При распределении ролей в самодеятельности твое желание не очень-то учитывалось. Так я сыграл старика Крутицкого в пьесе “Не было гроша, да вдруг алтын”, доктора Бублика в “Платоне Кречете”».

Мальчика заметили, рекомендовали учиться дальше, вот он и пошел по театральным училищам. Но желающих поступить было много, а Глузский, по его словам, «был испорченный самодеятельностью молодой человек, что-то изображавший, копирующий кого-то, а самого Глузского не было». В результате по дополнительному набору в 1936 году он попал в школу киноактера при «Мосфильме».

Сам актер рассказывал, что в нем кипел энтузиазм, он, как и вся молодежь страны, стремился к подвигам. Да и отчим, старый большевик, член партии с 1913 года, заражал своими идеями и идеалами. В 1938 отчима посадили. Из-за этого юный Глузский не вступил в комсомол, боялся, что начнут копаться в его биографии. В партию он в последующие годы тоже не вступил, говорил, «не готов». Но в советской Родине не разочаровался и даже в 1990-е воздерживался от того, чтобы ругать идеалы молодости.

От Фейхтвангера до «Дальнобойщиков»

Глузский начал сниматься по тем временам очень рано. В 1938 году сыграл в фильме по книге Леона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» о том, как в ставшей фашистской Германии обращаются с евреями. К началу войны за его плечами было уже несколько картин. Он познакомился с суперзвездами 1930-х — Николаем Крючковым и Борисом Андреевым. Мэтры оказались людьми душевными, без звездной болезни.

«Он был очень демократичный, — рассказывал Глузский о Крючкове, — никогда не чванился по отношению к людям: дескать, я такой знаменитый, а ты кто такой? Я перенял у него эту черту — быть таким, какой ты есть. Мы с ним потом в спектаклях играли».

Когда началась Великая Отечественная, Михаил Андреевич в составе актерских бригад выступал перед бойцами. После войны отработал в Германии, в театре группы советских войск. По возвращении оказался буквально нарасхват. Играл в Театре киноактера, снимался в кино.

А в 1956 году едва не стал врагом народа. Ну, почти. В культовом советском фильме «Тайна двух океанов», который все мальчишки страны смотрели по десять раз и знали наизусть, он сыграл вражеского шпиона Ивашева и имел все шансы навсегда застрять в амплуа негодяя.

Но нет, Глузский блестяще справлялся и с ролями простых советских людей, и смелых милиционеров, и мудрых писателей.

В 1966-м Леонид Гайдай позвал его в «Кавказскую пленницу», и тут вполне раскрылся комедийный талант артиста.

«Однажды в Театре киноактера я сыграл роль грузина Шалвы Багридзе, — рассказывал артист, — и эта роль очевидно навела моего соседа по дому Леонида Иовича Гайдая на мысль дать мне эту маленькую, но запоминающуюся роль. Это одна из немногих комедийных ролей, которые мне довелось сыграть. Но она очень мне дорога, и я держу ее среди своих лучших работ».

Но все-таки режиссеры видели Михаила Андреевича в серьезных ролях. Глеб Панфилов пригласил его в свой первый полнометражный фильм — военную драму «В огне брода нет» — на роль пламенного большевика Фокича.

Когда ему было уже за 80, Глузский появился в одной из серий знаменитого сериала «Дальнобойщики». Борис Галкин и Владимир Гостюхин помогли его герою Андреичу, которого встретили случайно на своем пути. Любимый актер к в общем-то проходной роли отнесся со всей серьезностью. А его фирменная грусть в глазах и такой родной голос сделали серию с его участием особенно трогательной.

«У меня все хорошо»

«У меня очень большая, хорошая семья», — скромно говорил актер. При всем разнообразии ролей в кино и в театре, в личной жизни он был однолюбом и примерным семьянином. После войны Глузский женился на Екатерине Перегудовой.

«Они встретились в 1949 году, — рассказывала дочь Михаила Андреевича Мария. — Мама была замужем, а папа собирался уезжать в Германию, у него был подписан контракт с театром».

На дружеской вечеринке в честь Первомая молодежь гуляла, выпивала. А когда алкоголь закончился, Михаил Глузский вызвался сходить на вокзал за добавкой. Девушка Катя, с которой они обменивались заинтересованными взглядами, предложила составить ему компанию. Вернулись они, когда все уж разошлись, все это время гуляли по ночной Москве.

«Мама уверяла, что они даже не обнимались, — вспоминала Мария. — Просто разговаривали. Им всю жизнь было о чем поговорить друг с другом».

Михаил уехал в Германию, но писал Кате каждый день короткие трогательные письма. Катя рассталась с мужем и ждала его возвращения, а когда он вернулся, они сразу поженились. И прожили вместе полвека. Екатерина Павловна работала в институте искусств, занималась театром. И ушла из жизни через два года после смерти Михаила Андреевича.

О своем семейном счастье она вспоминала так: «Когда меня спрашивают некоторые дуры, как ты все вот так сумела сделать, я ничего путного сказать не могу. Сделалось — и все тут».

У пары родилось двое детей. Сын Андрей (1951) окончил Школу-студию МХАТ и работал в Театре киноактера. У него родилось двое детей. К сожалению, Андрей Михайлович ушел из жизни в 2011 году.

Дочка Глузского Мария стала лингвистом, она подарила отцу внука и внучку.

«Дедушка иногда был строгим, — вспоминал внучка. — Но в глазах его всегда светилась невероятная любовь».

А сам актер не переставал благодарить судьбу: «В общем, у меня все хорошо. У меня с детьми очень хорошие взаимоотношения».

Скончался Михаил Глузский 15 июня 2001 года от сердечного приступа.