Бутылку шотландского виски продали с аукциона за рекордные $2,7 млн

Бутылку продал аукционный дом Sotheby’s. Для него это была самая крупная сделка среди алкогольных напитков.

«В 1986 году было разлито всего 40 бутылок The Macallan 1926 после выдержки в бочках из-под хереса в течение 60 лет», — сказано в публикации.

12 бутылок, включая ту, что была продана в субботу, имели этикетки, созданные итальянским художником Валерио Адами. Руководитель отдела алкогольных напитков Sotheby’s Джонни Фаул подчеркнул, что этот виски является одним из самых востребованных образцов в любой коллекции.

Кроме того, по данным агентства, эта бутылка оказалась первой, которую подвергли восстановлению на заводе перед аукционом. В частности, на напитке заменили пробку и укрепили клеем отставшие уголки этикетки.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что вино, которое более года находилось на Международной космической станции (МКС), выставил на продажу аукционный дом Christie’s.