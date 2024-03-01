Бурые медведи выкапывают искусственные леса

С 1970-х годов местные жители и правительство высаживают хвойные деревья, такие как лиственница и ель, на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, чтобы помочь вернуть территорию к ее первоначальному лесному состоянию. Однако эти усилия привели к некоторому необычному поведению крупных обитателей парка. Сейчас ученые размышляют, как сохранить и приумножить биоразнообразие в парке.