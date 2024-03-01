Бурые медведи выкапывают искусственные леса

Сотрудники Национального парка Сиретоко выяснили, что обитающие на одноименном полуострове в Японии бурые медведи, ищущие пищу, нарушают рост искусственных хвойных лесов. Исследование опубликовано в журнале Ecology. Согласно результатам изучения пищевого поведения животных, во время поиска личинок цикад они повреждают корни деревьев и изменяют содержание азота в почве.
Это ограничивает прирост диаметра стволов, но такое поведение медведи проявляют исключительно к искусственно воссозданным лесам, в частности — японской лиственнице. Она используется в лесном хозяйстве на севере страны, и примечательно, что созданные человеком леса в Сиретоко лишены подстилающего слоя другой разнообразной растительности, в частности, карликового бамбука, который, как предполагается, отпугивает медведей.
По оценкам специалистов, в национальном парке Сиретоко длиной 70 км и шириной 25 км обитает почти 500 медведей, что делает его одной из самых густонаселенных бурыми медведями территорий в мире. С 1990-х годов, когда после десятилетий бесконтрольного отстрела начались серьезные усилия по сохранению вида, популяция медведей на Хоккайдо постепенно восстанавливается.
С 1970-х годов местные жители и правительство высаживают хвойные деревья, такие как лиственница и ель, на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, чтобы помочь вернуть территорию к ее первоначальному лесному состоянию. Однако эти усилия привели к некоторому необычному поведению крупных обитателей парка. Сейчас ученые размышляют, как сохранить и приумножить биоразнообразие в парке.
Японские леса — не единственные, находящиеся на грани исчезновения. Из-за деятельности людей и природных катаклизмов ситуация в Британских лесах ухудшается с каждым годом.
Олеся Маевская