Бунтарь и борец: памятнику Степану Разину исполняется 105 лет

Памятник простоял на Красной площади 25 дней, после чего он был передан в Первый пролетарский музей на Большой Дмитровке (сейчас там находится Пушкинская улица). Позже «Разин с ватагой» был отправлен в тогдашний Ленинград, где остается до сих пор.