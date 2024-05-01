Бунтарь и борец: памятнику Степану Разину исполняется 105 лет

1 мая 1919 года на Красной площади в Москве был открыт памятник Степану Разину «Разин с Ватагой». Известный также как Стенька Разин, Степан Тимофеевич был бунтарем, борцом за свободу и предводителем Крестьянской войны 1670 года.
Над деревянным памятником работал советский скульптор Конёнков Сергей Тимофеевич. Монумент представлял собой ростовую фигуру Степана Разина в центре, лежащую рядом фигуру персидской княжны, а вокруг — множество участников ватаги Разина.
На открытии памятника читали речи виднейшие большевики, представители донского, терского и оренбургского казачества. Но кульминационным событием стала речь, произнесенная Владимиром Ильичем Лениным.
Памятник простоял на Красной площади 25 дней, после чего он был передан в Первый пролетарский музей на Большой Дмитровке (сейчас там находится Пушкинская улица). Позже «Разин с ватагой» был отправлен в тогдашний Ленинград, где остается до сих пор.
Анна Морозова