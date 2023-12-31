Bulletin of Geosciences: назван самый большой и опасный членистоногий в истории

Палеонтологи исключили их из высших хищников и называли «котиками» среди морских скорпионов, отнеся к падальщикам или питающимся растениями.

Однако, новое исследование опровергло это «оскорбительное» прозвище и вернуло акутираму статус опасного убийцы — Тирекса среди членистоногих своего времени. Британский палеобиолог Саймон Брэдди из Бристольского университета доказал, что клешни и хелицеры этих ракоскорпионов были крепче, чем считалось. Он также рассмотрел другие признаки, и показал, что они не были недостатками и не мешали акутираму быть хищником.

«На основе обзора их следовых окаменелостей, функциональной морфологии и нового анализа их биотических ассоциаций хелицеры Acutiramus интерпретируются как гораздо более крепкие, чем предполагалось ранее, а их глаза приспособлены к охоте на глубине, ночью или в мутной воде, поэтому ни то, ни другое не исключает хищнического образа жизни», — пишет автор исследования.

По следовым окаменелостям, найденным рядом с ракоскорпионами, Брэдди сделал вывод, что их добыча была достаточно крупной, поэтому особо острое зрение и не требовалось, чтобы на нее охотиться. А клешни и хелицеры «работали в тандеме»: когтями акутирам только хватал добычу, а уже более мощными ротовыми придатками убивал ее и пережевывал.

Повторный анализ также показал, что хотя у акутирама не было «локтевого сустава», что считалось значимым аргументом, сустав у основания клешни был очень подвижен и компенсировал это, делая хищника ловким.

Предыдущие компьютерное моделирование и эксперименты показали, что надсемейство крылообразных эвриптерид, к которым относят и акутирамов, было гигантскими и медлительными пловцами. Они достигали в длину 2,6 метров, а маленькие относительно тела плавники не давали необходимой тяги для быстрого передвижения, поэтому они бродили по морям, управляя мощным телом с помощью плоского хвоста, и охотились из засады.