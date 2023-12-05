Буквально задыхается. Невролог назвала ежедневные привычки, губящие мозг

Мозг — один из самых важных органов в теле человека. Ведь он обеспечивает всю жизнедеятельность организма, посылая сигналы в нужные стороны и части тела. При этом о проблемах с ним редко кто узнает сразу, ведь он особо не болит. Сам же человек, как правило, воспринимает мозг как нечто само собой разумеющееся и даже не задумывается, что губит его своими повседневными привычками.

О том, какими именно, aif.ru рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко.

Наши ежедневные привычки существенно влияют на мозговую активность организма. Так, недостаток сна негативно сказывается на когнитивных функциях, таких как концентрация, память и умственная ясность. Постоянный недосып особенно влияет на способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения.

Малоподвижный образ жизни сокращает нейропластичность мозга, что приводит к ухудшению памяти и умственных способностей. Нерациональное питание, богатое простыми углеводами, насыщенными жирами или обедненное жирными кислотами омега-3, способствует возникновению недостатка питательных веществ и, соответственно, проблем со здоровьем.

Постоянный стресс также вызывает утомление мозга, что в конечном итоге сказывается на его эффективности и способности принятия решений. Стоит отметить, что никотин в сигаретах вызывает сужение сосудов, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода, а это — прямой путь к инсульту или болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Регулярный полноценный сон — один из наиболее эффективных способов восстановления работы мозга с прежней интенсивностью. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения в мозге, увеличивают нейропластичность. Правильное питание, богатое питательными веществами, включая омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, помогают поддерживать мозговую активность.