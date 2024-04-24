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Букет для гипертоника. Врач объяснила, что есть, чтобы пить меньше лекарств

Какую полезную витаминную добавку нужно включать в каждый прием пищи, если у вас повышенное давление? Где больше всего антиоксидантов?

Источник: Аргументы и факты

Если правильно составить рацион, то в некоторых случаях можно даже снизить дозу лекарств от давления. Например, один из таких полезных ингредиентов в меню — свежая зелень.

Больше зелени — меньше таблеток.

«Зелень — один из основных источников калия. А калий способствует выведению жидкости и за счет этого — снижению артериального давления, уменьшению отеков. Поэтому если в вашем рационе будет много различной зелени, а соли вы станете употреблять меньше, то теоретически можно будет даже снизить дозу гипотензивных средств».

Наталья Денисова
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии

Врач рекомендует употреблять в каждый прием пищи по 3−4 веточки укропа, петрушки, листового салата, других доступных трав. Это примерно 10−15 г на одну порцию. Конечно, при условии, что нет проблем с поджелудочной железой, а после употребления зелени не возникает изжоги или другого дискомфорта.

Зелень также полезна людям с лишним весом либо для профилактики избыточной массы тела, так как пищевые волокна зелени способствуют выведению излишка жира, холестерина.

Добавьте антиоксидантов.

Также свежая зелень — источник антиоксидантов: витамина С, каротиноидов, хлорофилла и других.

В зелени красновато-бурой, фиолетовой окраски содержатся антоцианы, тоже антиоксиданты. Их наличие еще больше увеличивает ценность зелени.

«Витамин С и другие антиоксиданты нужны нам в том числе и для улучшения кровообращения, стимуляции кроветворения, а, следовательно, и для улучшения обеспечения кислородом наших органов и тканей», — отмечает диетолог.

Поэтому чем больше в вашей тарелке разнообразной зелени, тем лучше.

Открыл и съел.

Мытая готовая порезанная зелень в герметичных упаковках тоже подойдет. Ее можно сразу употреблять.

​ «Технологический процесс так устроен, что в асептических условиях зелень моется, обрабатывается паром, герметично запаковывается. При покупке надо смотреть на сроки годности, чтобы внутри упаковки не было лишней жидкости, потемневших гнилых листиков и веточек». ​

Наталья Денисова

Кстати, зелень богата также эфирными маслами. В частности, всем известный укроп снижает газообразование, улучшает пищеварение. Так что если отправляетесь на пикник с шашлыками, то обязательно захватите пучок укропа, кинзы, петрушки или другой зелени на каждого. Зелень может несколько снизить нежелательные явления, связанные с перевариванием большого количества мяса, и уберечь от переедания.