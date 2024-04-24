Букет для гипертоника. Врач объяснила, что есть, чтобы пить меньше лекарств

«Зелень — один из основных источников калия. А калий способствует выведению жидкости и за счет этого — снижению артериального давления, уменьшению отеков. Поэтому если в вашем рационе будет много различной зелени, а соли вы станете употреблять меньше, то теоретически можно будет даже снизить дозу гипотензивных средств».