Будут ли действительны бумажные дипломы, после введения электронных?

Эксперимент пройдет в три этапа с 15 марта по 31 декабря 2024 года.
До 31 мая будет создан механизм формирования цифровых документов в едином реестре.
До 31 сентября аттестаты и дипломы появятся в личном кабинете на портале госуслуг.
До 31 декабря «Единый реестр цифровых документов об образовании» введут в эксплуатацию.
В данном эксперименте будут участвовать 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, училищ и колледжей, а также 61 университет.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что цифровые документы об образовании юридической силы пока не имеют, а после окончания эксперимента будут удалены из единого реестра.
В первую очередь, это облегчит жизнь выпускникам, которые поступают в вузы в других городах. Сейчас им приходится везти с собой нотариально заверенную копию аттестата, что затратно. Да и при устройстве на работу работодателю будет проще проверить подлинность диплома соискателя, имея под рукой единый реестр.
А еще такой документ сложнее потерять или испортить.
Эксперты склоняются к тому, что пока отказываться от бумажных дипломов не нужно. Да, их значимость со временем будет снижаться. В случае успешного эксперимента, переходить на цифровой документооборот будут максимально плавно. И отказываться от бумажных дипломов не станут, пока работоспособность цифрового реестра не будет подтверждена.
В Рособрнадзоре отметили, что в случае необходимости, документ можно будет и из реестра распечатать.